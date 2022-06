Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane nella puntata conclusiva del programma, che dà dunque il suo arrivederci al pubblico alla prossima stagione televisiva. Come sta succedendo a quasi tutte le trasmissioni, siamo arrivati praticamente ai saluti finali e nella giornata del 3 giugno è toccato alla presentatrice Rai rivolgersi direttamente al pubblico. Ma non ce l’ha fatta a non piangere, anche perché ha voluto indirizzare un messaggio commovente nei confronti di qualcuno, che non se la starebbe passando bene.

Eleonora Daniele e le sue lacrime a Storie Italiane sono uno degli argomenti principali delle ultime ore. Intanto, però, nei giorni scorsi su di lei era uscita fuori una brutta notizia. Lei è stata minacciata da un hater che è arrivato a scriverle che le avrebbe fatto del male. Naturalmente la conduttrice di Storie Italiane ha subito sporto denuncia alla polizia postale. Le offese dell’uomo sono state orribili e indirizzate all’intera famiglia della giornalista. Roba terribile tipo: “Facciamo una strage, preparati idiota”.





Eleonora Daniele, lacrime a Storie Italiane: “Ce la farai”

Eleonora Daniele è finita in lacrime a Storie Italiane, quando ha dovuto salutare una persona che apparterrebbe al suo gruppo dello staff. Ma ha anche utilizzato queste parole per rendere omaggio insieme ad Ivan Cottini a tutti i lavoratori del dietro le quinte, che sono stati inquadrati come accade spesso nelle puntate conclusive: “Stiamo insieme qui io e te a fare i ringraziamenti finali. Permettetemi di ringraziare tutti quanti, di dirvi semplicemente grazie, alla squadra, agli inviati, ai filmaker, tutti i ragazzi e le nostre ragazze, un grazie speciale a tutti dalle luci alla regia”.

Poi ha nominato questa persona che si chiama Alessandro e Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime: “Voglio mandare un abbraccio sincero al nostro Alessandro, ce la devi fare. Siamo con te Ale, forza”. Ha salutato ancora tutto il pubblico e ha dato appuntamento a tutti al prossimo mese di settembre, quando tornerà a condurre Storie Italiane. Non ci sono infatti assolutamente dubbi a riguardo, visto che la conduttrice tv è stata riconfermata con merito alla guida della trasmissione.

Eleonora Daniele è al timone di Storie Italiane dal 2017, mentre l’anno scorso è stata giurata dello Zecchino d’oro. Da segnalare nella sua carriera professionale anche esperienza a Linea Verde e Linea Verde Estate, Estate in diretta e UnoMattina Estate. E ora la conferma che anche l’anno prossimo sarà nel programma Rai.

