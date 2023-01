Luna di miele alle Maldive per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la Divina del nuoto italiano ha sposato il suo allenatore lo scorso 27 agosto. Tra i due a relazione andava avanti da tempo, ma la campionessa l’ha ufficializzata solo durante le Olimpiadi di Tokyo dopo le quali ha dato l’addio all’attività agonistica dopo anni di record e trionfi in vasca. Da quel momento hanno vissuto la storia alla luce del sole e a stretto giro è arrivata la proposta di matrimonio a Venezia durante un weekend romantico.

“Mi fa strano chiamarmi moglie anche se adesso è come se ci fosse quella magia in più – ha detto Federica Pellegrini a Verissimo parlando del matrimonio -. Quella giornata è stata emozionante, eravamo felicissimi, io sono credente, vengo da una famiglia molto credente e il matrimonio è stato sempre molto importante. La mia preoccupazione era mio padre, lui alla fine lasciava la sua bambina a un altro uomo ed è un giorno cruciale e io ero più preoccupata per la sua reazione che la mia”.

Federica Pellegrini incinta, lei smentisce: “Non è vero”

E ora di ritorno dalla luna di miele il gossip riporta la notizia di una possibile gravidanza di Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice ha documentato sui social tutti i momenti della splendida vacanza al sole e al mare e i follower continuano a tempestarla di domande. Lei cerca di rimanere sul vago, anche se in alcune dichiarazioni dopo il matrimonio aveva fatto intendere di voler allargare la famiglia. Nelle ultime ore è arrivata una risposta netta da parte di Federica Pellegrini.

In una intervista a Repubblica la Divina ha smentito di essere incinta. Ha fatto sapere che lei e il marito non stanno ancora provando ad avere un figlio: “Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”. E tra queste c’è la volontà di creare una academy di nuoto per i giovanissimi, sempre insieme al suo ex coach: non sarà a Verona, ma in un luogo a noi molto caro, un po’ casa nostra” rivela la ex nuotatrice. “Vorremmo partire quando finiscono le scuole con tre settimane di full immersion divise per età dei partecipanti. Ci sarà palestra, corsia e altre attività”.

Anche i genitori di Federica Pellegrini avrebbero confermato che per il momento all’orizzonte non si vede nessun nipotino. “Da quello che so non è vero. Secondo me, al momento, non è così” ha tagliato corto la mamma Cinzia Leonello, mentre il papà di Federica, Roberto Pellegrini, è rimasto più sul vago: “Se anche fosse lo teniamo per noi”. Tanto che la figlia lo aveva anche “ripreso” dopo queste parole, dicendo: “Papà così non mi aiuti però!”.