Notizia bomba su Federica Pellegrini, che riguarda la sua vita privata. A pochi giorni dall’inizio del 2023, è arrivata un’indiscrezione clamorosa sull’ex campionessa di nuoto. Nonostante da parte sua vige ancora il rigoroso silenzio, tutto sarebbe ormai certo. Mancherebbe dunque solamente l’annuncio ufficiale di lei, che potrebbe giungere anche nei prossimi giorni. Ovviamente i fan della Divina sono al settimo cielo e stanno iniziando a sognare ad occhi aperti, in attesa dell’ufficialità della donna.

Momento da incorniciare per Federica Pellegrini, con la sua vita privata che sta rubando la scena. Lei sta vivendo una favola insieme al marito Matteo Giunta, col quale si è anche concessa una stupefacente vacanza alle Maldive. Nella nazione che si affaccia sull’oceano Indiano si sono goduti una luna di miele indimenticabile. E proprio dalle isole è arrivata fino in Italia questa notizia sensazionale, che rappresenta la svolta totale. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando.

Federica Pellegrini e la sua vita privata: la notizia bomba

Tra l’altro, questa news che coinvolgerebbe Federica Pellegrini e la sua vita privata è stata confermata dal settimanale Di Più, che ha riportato una dichiarazione importantissima di un lettore che si trovava alle Maldive nel periodo in cui erano presenti lei e Matteo Giunta. A quanto pare, l’ex nuotatrice sarebbe in dolce attesa. Ci sono delle prove che non lascerebbero spazio ad interpretazioni di altra natura. Ora che lo scoop è stato lanciato, potrebbe essere giunta l’ora che la donna esca definitivamente allo scoperto.

Di Più ha scritto: “Federica diventerà mamma prima della prossima estate. Il concepimento sarebbe avvenuto a ottobre, quando in Medio Oriente la Pellegrini e il marito sono stati chiamati a prendere parte al reality Pechino Express. La notizia è stata data da un nostro lettore che per la serissima professione che svolge merita di essere creduto e che, nello stesso resort maldiviano in cui l’ex nuotatrice e il marito hanno scelto di fare il loro viaggio di nozze, ha avuto modo di incrociarli e di notare, durante il cenone di San Silvestro, una cosa molto strana”.

Per festeggiare l’arrivo del 2023 Federica Pellegrini non avrebbe toccato bevande alcoliche, mentre Matteo Giunta e tutti gli altri presenti alla festa di fine anno sì. Quindi, questo farebbe ipotizzare che lei abbia preferito non bere alcol perché sarebbe incinta e aspetterebbe quindi il suo primo bebè.