Federica Pellegrini, il cambiamento sotto gli occhi di tutti. Soprannominata da molti La Divina, Federica Pellegrini, 34 anni, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito. Ma dopo il suo addio alla disciplina sportiva, qualcosa sta cambiando. Lo ha spiegato nel corso di un’ intervista per Grazia.

Il cambiamento fisico di Federica Pellegrini sotto gli occhi di tutti. Un addio al nuoto che porta con sé anche notevoli stravolgimenti fisici. Federica Pellegrini lo avrebbe rivelato ai lettori di Grazia: “Cavoli, adesso ho un seno! Incredibile!”, e ancora: “A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata”.

Leggi anche: “Sì, anche noi…”. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, c’è l’annuncio ufficiale: pronti alla novità





Il cambiamento fisico di Federica Pellegrini sotto gli occhi di tutti: “Incredibile!”

Un effetto che arriva dopo lo stop alla sua attività agonistica e che vedrebbe nella vita della Divina la piscina solo come un hobby : “Il mio terrore era che il mio metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto. Il corpo cambia dal punto di vista muscolare”, ha sottolineato Federica Pellegrini nel corso della lunga intervista. (Federica Pellegrini, dopo il matrimonio il traguardo tanto atteso).

“C’è una rotondità molto diversa. In questi giorni ho voluto fare un esperimento: mi sto allenando quotidianamente, per vedere se il mio fisico reagisce come una volta e quanto può cambiare in due settimane”, ha raccontato Federica Pellegrini: “Facendo meno attività ho meno fame di prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso”.

In attesa di poterla vedere, forse un giorno, nei panni di allenatrice, Federica Pellegrini ha rivelato anche cosa bolle in pentola. Al suo fianco nel nuovo progetto professionale anche il marito Matteo Giunta.

Nel futuro professionale della Divina potrebbe esserci l’intenzione di fondare una Academy: “È il progetto che sento più mio, perché rimango nel mio ambiente. Ci sarà questo passaggio di testimone tra me e le nuove generazioni”.