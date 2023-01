Federica Pellegrini incinta, indiscrezioni e indizi. In tanti hanno notato il cambiamento fisico della più grande nuotatrice italiana dopo aver detto basta alle competizioni. Si è parlato di nuove “rotondità” emerse laddove prima i muscoli dovuti agli intensi allenamenti definivano in modo diverso – se vogliamo in modo più mascolino – il corpo della ‘Divina’. Ma da un paio di giorni la voce top su Federica parla di qualcosa di ben diverso.

Sembra infatti che Federica Pellegrini sia in dolce attesa. A lanciare la notizia è stato il settimanale DiPiù: “Federica diventerà mamma prima della prossima estate. Il concepimento sarebbe avvenuto a ottobre, quando in Medio Oriente la Pellegrini e il marito sono stati chiamati a prendere parte al reality Pechino Express. La notizia è stata data da un nostro lettore che per la serissima professione che svolge merita di essere creduto…”. Adesso è Ivan Rota nelle sue pillole di gossip su Dagospia a rilanciare l’indiscrezione.

Federica Pellegrini incinta, gli indizi che fanno una ‘prova’

A quanto pare ci sono alcuni indizi che spingono a considerare la voce veritiera. Proprio la stessa fonte che ha rivelato la gravidanza di Federica Pellegrini ha avuto modo di notare “una cosa strana” durante il cenone di Capodanno. L’uomo si trovava alle Maldive nello stesso periodo in cui la nuotatrice e il compagno Matteo Giunta hanno trascorso le vacanze insieme. Ebbene durante il cenone lei non ha bevuto alcol, mentre tutti gli altri sì. Un accorgimento tipico di chi è in dolce attesa. Ma non è finita.

Il portale di Roberto D’Agostino fa notare che negli ultimi tempi Federica Pellegrini sfoggia spesso maglioni e tute oversize, come a voler nascondere le famose ‘rotondità’ dovute alla gravidanza. Inoltre la Divina si fa vedere sempre meno in pubblico. Una scelta forse dovuta ad un nuovo stile di vita di un personaggio meno esposto rispetto a quando era un agonista. O forse dovuta alla volontà di maggior riservatezza in questo momento così importante.

Infine al compagno di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, è stata posta la fatidica domanda: “State per diventare genitori?”. E lui non ha né smentito né confermato, ma risposto con un sorriso che forse dice più di mille parole. Dunque, la domanda da fare adesso non è più se Federica sia incinta o meno, ma… sarà maschio o femmina?

