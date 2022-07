“Perché non c’è più?”. Federica Panicucci, vacanze al top ma ai più attenti qualcosa non sfugge

Periodo di totale relax per Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino 5 sta ricaricando le batterie in attesa della prossima stagione tv in cui sarà impegnata anche alla conduzione di Back to school. Si sta concedendo giorni di libertà al sole e al mare. Nelle scorse settimane è stata alle Maldive in un resort esclusivo e ha postato foto e storie sui social che hanno fatto sognare i fan. Si chiama Emerald Maldives Resort & Spa e basta vedere alcune foto che Federica Panicucci ha postato su Instagram per rendersi conto che la sua vacanza è all’insegna del lusso. Sul sito si legge che è un resort a 5 stelle Deluxe All-Inclusive.

Si trova sull’atollo Raa, nella parte a nord delle Maldive, ed è in un’isola privata di 20 ettari ha in totale 120 ville di cui quasi la metà sono costruite direttamente sull’acqua. Quella scelta da Federica Panicucci è nel villaggio e ha una piscina privata. Il resort scelto offre servizi di ogni tipo, come palestra, spa, club per i bambini e centro acquatico. Ma quanto costa una vacanza deluxe come quella che sta vivendo la conduttrice? Come riporta il sito Gossipetv, facendo una ricerca sui principali motori di ricerca di hotel il prezzo di una villa sul mare per 6 notti per 2 persone si aggira su quasi 7mila euro.





Federica Panicucci Marco Bacini, lei in vacanza da sola

Ora Federica Panicucci è tornata in Italia e sta proseguendo le vacanze a Forte dei Marmi al Twiga Beach. In molti – a osservare le foto che la conduttrice posta sui social – hanno notato l’assenza del compagno Marco Bacini. Una assenza che non è passata inosservata e ha scatenato il gossip. Quest’anno infatti la conduttrice di Cecina è volata alle Maldive soltanto con i figli Mattia e Sofia, mentre l’imprenditore lombardo è rimasto a casa. Ora la 54enne è in Versilia e di Marco Bacini non c’è traccia. Molto probabilmente però a dividere la coppia sono soltanto gli impegni professionali di lui.

Nonostante l’assenza di Marco Bacini, Federica Panicucci si mostra felice e raggiante sui social dai quali di recente aveva preso una pausa. La padrona di casa di Mattino Cinque News ha mostrato nelle sue storie l’aperitivo in compagnia di un’amica, Cri, e ha ironizzato sottolineando che in questa calda estate 2022 si sta concedendo pochi cocktail al tramonto. Ha poi voluto rendere partecipi i suoi numerosissimi followers della location da sogno in cui si trovava,

Nel frattempo Marco Bacini è impegnato con il lavoro. Su Instagram Stories l’imprenditore ha mostrato il suo intervento all’università Lum. Inoltre non è escluso che presto l’imprenditore possa raggiungere la compagna per terminare le vacanze estive con lei. Oltre a tornare al timone di Mattino Cinque News con Francesco Vecchi a settembre, sarà infatti la conduttrice della seconda edizione di Back to school. Il programma, orfano di Nicola Savino, metterà alla prova altri vip e il cast al momento è ancora in fase di perfezionamento.

“Ma avete visto?”. Federica Panicucci, imbarazzo a Mattino 5: costretta a scusarsi