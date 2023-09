Adesso è uscita finalmente allo scoperto e ha voluto svelare a tutti i suoi fan chi è colui che le fa battere il cuore. Dopo essersi separata col padre del figlio Daniel, che oggi ha 6 anni, ha voltato pagina ed è tornata ad innamorarsi. Lei è Melita Toniolo, che ha finalmente un nuovo fidanzato. Lei stessa ha postato delle immagini di coppia e poi il sito Leggo ha aggiunto dei particolari su come si chiama l’uomo e cosa fa anche nella sua vita lavorativa.

Melita Toniolo è stata scherzosa nel suo messaggio social, nel quale ha annunciato di avere un nuovo fidanzato: “Senza di te che farei? Forse diventerei una tovaglia”. Poi invece è scesa maggiormente nei dettagli: “Poi, ovviamente, visto che è passato un anno e mezzo circa, sto bene anche sentimentalmente quindi ho deciso di gridarlo al mondo, perché ogni tanto, quando si sta bene, è giusto anche fare un bel respiro ed essere felici”.

Leggi anche: “Sono loro, di nuovo fidanzati”. Ma che rottura, l’attore e la più bella della tv tornano insieme





Melita Toniolo, chi è il nuovo fidanzato

Poi ha aggiunto: “E non aver paura di farlo vedere e lasciarsi un po’ andare. Ci sono tante cose brutte al mondo… Giusto che si facciano vedere le cose positive che succedono nella vita e ci sono”. Melita Toniolo si è lasciata con l’ex Andrea Viganò negli ultimi mesi dell’anno scorso. The Pipol Gossip scrisse all’epoca: “Melita Toniolo ha fatto sparire sui social ogni foto con il padre del suo bambino Daniel, Andrea Viganò. L’attore e l’ex gieffina stanno insieme da oltre 7 anni, ma sembrerebbe arrivato il momento della fine”.

Melita si è legata sentimentalmente ad un uomo che si chiama Luca. Lui vive nella città di Milano e lavora nell’ambito della comunicazione e del marketing per un’impresa molto importante. Recentemente si sono gustati una splendida vacanza estiva nella meravigliosa Grecia. E ormai lei posta foto insieme con regolarità perché vuole far sapere a tutti che anche la sua vita privata è adesso decisamente molto felice e serena.

Toniolo, 37 anni, è showgirl, modella, attrice e conduttrice. Nel 2007 è stata concorrente del Grande Fratello, poi ha lavorato in diverse trasmissioni come Candid Camera Show, Colorado, Paperissima e Lucignolo 2.0 per citarne alcune. Al cinema ha recitato nei film A Light of Passion e Una cella in due e in tv nelle serie Medici miei, Quelli del Papeete, SMS – Squadra molto speciale e SPA.