Notizia da incorniciare per i numerosissimi fan della coppia vip, che è finalmente tornata insieme dopo i rumor tutt’altro che rassicuranti dell’ultimo periodo. Si era parlato di una loro separazione, invece eccoli l’uno al fianco dell’altra durante un importante evento musicale. E per loro si è trattata della prima apparizione pubblica, da quando si era detto che fossero diventati ex. E la festa degli ammiratori è iniziata.

La coppia vip è tornata insieme e ora tutti non vedono l’ora di rivederli ancora per tanto tempo fidanzati. La notizia della relazione si era sparsa a partire dallo scorso mese di aprile, quando l’attore era arrivato con la sua automobile sotto l’abitazione di colei che è poi stata confermata come partner. Ora è stato diffuso un video online, che li ha ritratti assieme e quindi non ci sono più dubbi sul ritorno di fiamma, che c’è davvero stato.

Una coppia vip è tornata insieme: beccati al concerto

La coppia vip tornata insieme dopo la momentanea crisi si trovava al concerto di Beyoncé negli Stati Uniti d’America, esattamente nella città di Los Angeles, dove era in programma il tour conclusivo della cantante dal titolo Renaissance Tour. Oltre a loro, come riferito da Fanpage e da media stranieri, c’erano diversi amici a farli compagnia. Non ci sono stati baci davanti a tutti, ma l’atteggiamento non sembrava affatto solo di amicizia.

La scintilla è scoccata nuovamente in Timothée Chalamet e Kylie Jenner. Era stato il sito statunitense TMZ a beccarli insieme ad aprile 2023 e a rivelare l’inizio di questa storia d’amore. Poi Life&Style aveva confermato la crisi e la successiva rottura, ma ora l’attore e la modella hanno messo da parte i problemi, relativi ai troppi viaggi che devono fare per vedersi, e hanno deciso che i loro sentimenti sono forti e devono quindi rimanere insieme.

Chalamet, 27 anni, è noto per i film Interstellar, Hostiles- Ostili, Chiamami col tuo nome, Un giorno di pioggia a New York, Piccole Donne e Dune. Jenner, 26 anni, è imprenditrice e personaggio tv oltre che modella. Diventata nota in virtù di Al passo con i Kardashian, reality sulle famiglie Jenner e Kardashian.