Incredibile, ma vero: i due volti di Canale 5, ex protagonisti del Grande Fratello, sarebbero tornati insieme. Non c’erano state indicazioni che potessero ipotizzare notizie del genere, ma all’improvviso è stata lei a rendere pubblica un’immagine di coppia. Non ha scritto nulla nella didascalia, ma il loro atteggiamento è sembrato essere molto complice e quindi non saremmo affatto in presenza di un semplice rapporto, basato sull’amicizia.

Una bomba gossip, esplosa a un mese dalla fine dell’estate, che fa diventare super felici i loro fan. Questi due volti del Grande Fratello avrebbero riscoperto la passione perduta e sono tornati insieme, dopo che in passato avevano avuto una relazione non molto lunga. Adesso la loro situazione sentimentale sarebbe abbastanza chiara e questa istantanea postata dalla donna non lascerebbe spazio a troppe interpretazioni.

I due volti del Grande Fratello sono tornati insieme

Un momento davvero emozionante per i tanti follower, che ancora oggi seguono assiduamente questi due volti del Grande Fratello. Possiamo subito dirvi che loro hanno partecipato al reality di Canale 5 nel lontano 2011. Grazie al programma era scattata la scintilla e per diversi mesi dopo la fine dello stesso, la storia d’amore era continuata. Ma poi avevano deciso di separarsi, mentre ora li rivediamo incredibilmente l’uno al fianco dell’altra.

Loro sono gli ex gieffini Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano, che ad oltre 10 anni dalla separazione sono ritornati assieme. Lei ha infatti mostrato una foto in compagnia dell’uomo e i due avvicinano le loro labbra. Quindi, non si tratterebbe di un bacio amichevole ma di qualcosa in più. Però per l’ufficialità bisognerà attendere qualche altro loro intervento. Solamente nel 2022 avevano invece smentito il ritorno di fiamma.

Il sito Fanpage ha ripescato le parole di Angelica di un anno fa: “Abbiamo iniziato a risentirci, poi è venuto da me in toeletta a portare il suo cane Kleo. Siamo amici ed è bello così”. Invece ora sarebbero tornati di mezzo i sentimenti.