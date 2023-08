Momo e Raissa, la coppia che fa sognare e divide il web. Lui è di fede musulmana, ha 30 anni e vive in Italia da quando ne aveva 5. Lei è cristiana, ha 27 anni, è di Torino e svolge la sua stessa attività. Sul web troviamo questa descrizione: “Nel 2020 Raissa e Momo, suo compagno e content creator, decidono di condividere la propria esperienza di coppia interrazziale su tik tok con l’obiettivo di sfatare stereotipi e luoghi comuni, attraverso l’autoironia e la sincerità”.

Momo Ismail Bayed e Raissa Russi sono diventati popolari sulla nota piattaforma TikTok dove i loro video creano molte reazioni, moltissimi positive e qualcuna negativa. Oltre alla intensa attività sui social i due hanno partecipato nel 2021 TedX Torino affrontando i temi della diversità, lotta ai pregiudizi e discriminazione sociale. Poi è uscito anche il loro libro “Di mondi diversi e anime affini” (DeAgostini) e sono pure protagonisti di “New G”, il primo video-podcast italiano originale Spotify proclamato “Miglior Programma Radio e Podcast” ai Diversity Media Awards 2022. In queste ore si sta parlando di loro perché lui le ha fatto la fatidica proposta.

Il video ironico sulle richieste di matrimonio di Momo a Raissa

Il video in cui Momo chiede a Raissa si sposarlo ha già superato le 250mila visualizzazioni e mentre scriviamo continua a salire in trend. Nel post vediamo il 30enne chiedere alla compagna di sposarlo il 18 agosto 2023 mentre si trovano nel deserto arabico. Ma in realtà nei due anni precedenti ci aveva provato ripetutamente solo che lei non se n’era accorta…

E infatti c’è chi tra i commenti fa “Lol due anni persi”. Non sempre i loro video trovano l’approvazione delle persone. C’è chi li critica e li attacca. Ma loro rispondono saggiamente con l’autoironia: “Poi, una cosa da non sottovalutare, è che siamo in due, abbiamo sempre il supporto uno dell’altra. Abbiamo capito che dall’altra parte non c’è solo cattiveria, ma spesso anche ignoranza, intesa come non conoscere”. Le immagini stanno facendo commuovere tantissimi utenti.

Ciao Raissa, tu non lo sai, ma io in realtà ti chiedo di sposarmi da due anni, semplicemente non te ne sei mai accorta. ❤️ pic.twitter.com/6885uFG4Nf — Momo Bayed (@momobayed_off) August 20, 2023

È la cosa più dolce che abbia mai visto😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Ye82Qq5Jp1 — dave (taylor’s version) (@daveklore) August 21, 2023

Dopo due anni di fatiche Momo è riuscito a farsi rispondere dalla sua Raissa che ha detto sì. E chi li segue si è sciolto come neve al sole: “oggi l’avrò visto 3 4 volte sto video e tutte le volte ho pianto tutto ok”. Un’altra follower ha scritto: “Che belli che siete! vi auguro tutta la felicità del mondo e a me stessa di trovare un amore come il vostro“.

