“È stato devastante”. Segna un gol e vince i Mondiali, poco dopo la notizia choc su Olga: tutti impietriti

Dalla gioia più grande al dolore lancinante. Sono ore drammatiche per la campionessa del mondo di calcio femminile Olga Carmona che nel giro di poche ore ha toccato il cielo con un dito segnando il gol decisivo nella partita più importante della sua vita e poi ha scoperto che il papà era morto. Il fato ha voluto che proprio poco prima che la giocatrice 23enne disputasse la gara che tutti gli sportivi sognano il padre è morto. L’atleta è stata informata al termine dei festeggiamenti.

Lei è Olga Carmona, capitano della Spagna che ieri, domenica 20 agosto, ha sconfitto per 1 a 0 proprio con un suo gol l’Inghilterra. Olga è stata anche premiata come miglior giocatrice della partita. Con un comunicato la federazione spagnoal ha dato la notizia: “La @RFEF è profondamente dispiaciuta di comunicare la morte del padre di Olga Carmona. La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo“.

Dal trionfo al dramma, la giornata che Olga non dimenticherà mai

Olga Carmona ha siglato il gol del definitivo 1 a 0 poco prima della mezz’ora. Il papà era già morto, ma nessuno ha voluto comunicarlo alla giovane. Tanto che al termine della gara la calciatrice ha dedicato la vittoria alla mamma scomparsa di una sua amica. Quando ha saputo del terribile lutto Olga ha scritto su Twitter: “E senza saperlo avevo la mia stella prima dell’inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà”.

Ora in tanti si chiederanno cosa sarebbe successo se Olga Carmona fosse stata informata della morte del papà prima di entrare all’Olympic Stadium di Sidney. Avrebbe giocato lo stesso? Sarebbe riuscita a trascinare lo stesso le sue compagne alla vittoria finale. Di sicuro lei ha alle spalle una carriera fantastica: la mancina di Siviglia, dopo l’esperienza con la maglia della sua città natale (7 gol e 15 assist), dal 2020 è una giocatrice del Real Madrid (15 gol, 9 assist) e ha disputato ben 188 partite come professionista oltre alle 29 in nazionale e 18 con l’U19.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Come riportato dal The Mail il papà di Olga Carmona è morto venerdì, dunque per due giorni la notizia è stata tenuta nascosta per evitare che la giocatrice avesse un comprensibile choc. La finale tra Spagna e Inghilterra è stata una gara vibrante con le inglesi che hanno preso una traversa dopo pochi minuti. Poi al 29esimo il preciso sinistro di Olga ha fatto gioire gli spagnoli. Le furie rosse hanno sbagliato anche un rigore, ma alla fine hanno alzato al cielo la coppa più ambita. La 23enne ha festeggiato con le compagne, poi la terribile notizia nel giorno che resterà scolpito per sempre nella sua memoria e nel suo cuore.

