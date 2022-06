Colpo di scena nel gossip italiano: Fabrizio Corona si sposa. A riferirlo è lui stesso che, in una lunga intervista rilasciata a Chi Magazine da Capri, ha fatto sapere per la prima volta alla stampa della love story che sta vivendo con Sara Barbieri. Per chi non lo sapesse infatti, la giovane 22enne (la differenza d’età è di 26 anni) sta facendo impazzire il cuore dell’ex re dei paparazzi. L’uomo ha spiegato che la differenza d’età non è un problema perché Sara ha “testa e anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”.

Fabrizio Corona si sposa ma non tutti sono certo che avverrà davvero. In effetti non è nuovo a questo tipo di annunci. Vi basti ricordare le nozze annunciate anche mesi fa con un’imprenditrice di cui poi si è persa ogni traccia. Le cose però stavolta, spiega, sono diverse e la cosa andrà in porto. Fabrizio Corona si sposa e a Chi magazine spiega: “Sara è importante, è diversa, sì, è una storia importante per me”. Tra l’altro l’uomo ha anche confidato che l’ipotesi di avere un figlio con la giovane compagna non è assolutamente remota.

Fabrizio Corona: età, altezza, peso e figlio Carlos. I ‘segreti’ dell’ex re dei paparazzi ed ex di Belen e Nina Moric





Fabrizio Corona si sposa: con chi e quando. I dettagli

Ancor meno remota quella dei fiori d’arancio: “Nozze? Certo, io Sara la sposo, noi due ci sposiamo”. Sulla data c’è qualche dubbio: “A settembre, magari ottobre”, ha raccontato Fabrizio Corona che poi ha specificato: “Saranno nozze intime e familiari”. Niente di pomposo e pieno di telecamere quindi. Corona in questo periodo è al mare, dopo 4 anni è finalmente riuscito a rivederlo (l’ultima volta nel 2018).

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto mia madre”. Carlos Corona, nessun perdono per Nina Moric

E proprio a riguardo ha raccontato qualcosa di interessante sulla sua ex Belen Rodriguez. “Belen spesso mi chiede: ‘Ma come fai a non impazzire?’ Ma io il mare ce l’ho dentro”, ha narrato l’ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona si sposa, ora che finalmente ha finito di scontare la detenzione domiciliare per la pena residua per le sue condanne.

Pochi giorni fa infatti, l’uomo ha ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico in una “struttura comunitaria” a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Il fine pena per lui, come ha sancito il provvedimento firmato dal giudice Ornella Anedda, è previsto per il 17 settembre 2024.

“Meglio morto”. Nina Moric choc su Fabrizio Corona: “Ora mi hai proprio rotto il ca***”