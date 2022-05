“Meglio morto”. Nina Moric choc su Fabrizio Corona: “Ora mi hai proprio rotto il ca***”

Momento davvero drammatico nel rapporto tra Nina Moric e Fabrizio Corona, che mai come ora sono su due mondi totalmente differenti. E la showgirl è tornata protagonista sui social network nelle scorse ore, rendendosi protagonista di frasi choc destinate a creare polemiche. Ha voluto pubblicare diverse Instagram stories, poi ha postato invece un messaggio scritto, ritenuto agghiacciante da molti, che ha puntato il dito contro l’ex re dei paparazzi. Quest’ultimo l’ha recentemente accusata di avergli rubato 50mila euro.

In primis Nina Moric non si è subito scagliata contro Fabrizio Corona, ma ha parlato del figlio Carlos Maria: “Non sono impazzita che pubblico foto a raffica, è che sono in un magazzino e riaffiorano ricordi bellissimi, anzi, che sono incastrati nel cuore e nessuno, nessuno potrà dire il contrario”. Poi è iniziata la sua invettiva: “Visto che rompi il ca*** caro Fabrizio, perché non vieni insieme a Carlos a prendere tutte queste cose? Venditi tutto, ci sono cose da 200mila euro, tanto ti interessano i soldi e non di tuo figlio”.





Nina Moric, frasi choc contro Fabrizio Corona

E Nina Moric non si è fermata qui, infatti ha detto ancora a proposito di Fabrizio Corona: “Vuoi davvero questi soldi? Te ne regalo il triplo. Oramai non faccio più parte della loro vita e devo stare lontana da loro. Ma per cosa? Per 50mila euro che si è fott*** da solo? Ma qua, ragazzo mio, c’è mezzo milione di euro. Fabrizio, ti sto mantenendo ancora adesso e vergognati. Denunciami adesso. La cosa che più mi spaventa di mio figlio è che ha 20 anni, non è un bambino, non capisco più se sono sua madre, molti credono che sono pazza.

Poi ha scritto un messaggio scritto choc, che ha preso sempre di mira Corona: “A volte preferire che fosse morto, so che sono parole forti, perché almeno prima o poi lo avrei accettato. Avevo la possibilità di seppellirlo, invece così è crudele. Risvegliando anche quei quattro anni dal 2014 al 2018 senza mai darmi un maledetto motivo. Mi ricordo solo le parole finali che hanno pronunciato gli assistenti sociali: ‘Signora Moric, abbiamo sempre sostenuto che lei è una madre meravigliosa, ci perdoni per questo piccolo errore accaduto'”.

Infine, Nina Moric ha detto ancora: “Scusi? Non si dimenticano 4 anni con la frase ‘è stato un piccolo errore’. Un massacro, l’infinito dell’anima. Questo silenzio macabro è il dolore persistente ed è peggio della morte stessa”. Parole durissime, che non hanno trovato ancora risposte da parte di Fabrizio Corona, che per il momento ha deciso di restare totalmente in silenzio.

