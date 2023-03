Fabrizio Corona è tornato sui social e, come spesso capita, ha lanciato alcuni scoop su una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, eliminata dal televoto la scorsa settimana dopo un appello lanciato dalla madre nel quale chiedeva a tutti i fan di votarla per farla uscire dalla casa.

In passato Antonella Fiordelisi ha parlato della sua amicizia con Fabrizio Corona rivelando di averlo voluto in casa dopo una lite con Daniele Dal Moro. “Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano. Ti dico solo F C (Fabrizio Corona)… non sai che combinava se mi rispondeva così, fidati di me… tipo una rissa”, aveva raccontato l’ex schermitrice al fidanzato Edoardo Donnamaria.

Leggi anche: “Guardate cosa fanno”. Antonella Fiordelisi e Sonia Bruganelli beccate così dopo la puntata del GF Vip





Fabrizio Corona, rivelazioni su Antonella Fiordelisi

Sul suo canale Telegram Fabrizio Corona ha pubblicato un post su Antonella Fiordelisi e il fidanzato ed ex concorrente del GF Vip Edoardo Donnamaria. “Antonella Fiordelisi, appena uscita dal GF, è subito venuta a convivere a Milano, in corso Como col suo fidanzato Edoardo Donnamaria. Vi do subito 2 scoop”, ha anticipato l’ex re dei paparazzi.

“Rapporti molto freddi con la famiglia, perché non ha condiviso le loro dichiarazioni sul bullismo e l’utilizzo del suo profilo social. Antonella è molto arrabbiata con la madre”, ha rivelato Fabrizio Corona. L’ex vippona sarebbe furiosa con la madre a causa dell’appello lanciato ai fan e a causa del quale poi è stata eliminata dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona ha parlato anche del futuro lavorativo della coppia e delle offerte che stanno arrivando ai due: “Tantissime offerte per la coppia, che è l’unica che ha un futuro lavorativo perché gli altri concorrenti una volta usciti saranno tutti dimenticati perché sono il nulla cosmico. Pensavo fosse ingrassata, ma come dico nel video invece è in grandissima forma”.