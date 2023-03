Durante la nuova puntata del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha avuto un duro scontro con Micol Incorvaia. Dieci giorni fa la fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata eliminata dalla casa ma è tornata nella casa per un nuovo scontro con una delle sue ‘nemiche’, Micol Incorvaia.

Antonella Fiordelisi si è presentata fuori dalla casa del GF Vip 7 per dire a Micol Incorvaia che Edoardo Donnamaria (ricordiamo che anni fa i due hanno avuto un flirt) le ha tolto il segui. Il tutto per chiudere con una battuta, se così si può chiamare, sul paragone con lei tra una Ferrari e Micol una Panda. Insomma, un discorso che sui social ha scatenato una vera bufera visto il contenuto così basso. “Chiudiamo questa cosa, dai, mi sorprende come tu ti senta di rivolgerti a me in questo modo”, le parole di una imbarazzata Micol Incorvaia al GF Vip 7.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e il selfie con Sonia Bruganelli e Silvia Bonolis

Il discorso di Antonella Fiordelisi è stato molto criticato sui social e non solo. Dopo il siparietto anche Clizia Incorvaia, sorella di Micol, è intervenuta sui social dando della mitomane all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo”, ha detto.

E ancora: “Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui”. La risposta di Micol Incorvaia è stata epica: “Mi dispiace che mi ha tolto il segui, ma non avevo nessun motivo di parlare male di niente. Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere la conversazione”. Durante l’ultima puntata del GF Vip 7 anche Sonia Bruganelli, che per tutta la durata del reality ha preso le sue difese, ha criticato il suo intervento.

“Io credo che Antonella stia continuando a fare Antonella e quindi anche in questo caso secondo me potrebbe, ora che è uscita, godersi tutto il resto. Talvolta stupire facendo un passo indietro è meglio. È vero adesso su quel divano c’è Micol, ma non è detto che una volta usciti sia stato meglio essere rimasti lì o meno e se lei ha davvero intenzione di rendere oro la sua partecipazione non le giova”, ha detto l’opinionista. Nonostante tutto, a fine serata, Antonella Fiordelisi ha pubblicato una foto fatta insieme proprio a Sonia Bruganelli e alla figlia Silvia, anche questa volta presente nello studio del GF vip 7. he splendide persone, vi adoro”, ha scritto l’ex concorrente sulla foto.