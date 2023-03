Al GF Vip Antonella Fiordelisi si scaglia contro la famiglia. Proprio così, è durante la diretta che la compagna di Edoardo Donnamaria decide di mettere alcuni puntine sulle i, quelli che compongono la parola famiglia. Prima di raccontare tutto ciò però, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro e dire perché tutto questo attrito esiste. Come qualcuno ricorderà, un paio di puntate fa, Antonella Fiordelisi è stata eliminata al televoto dal GF Vip. Una cosa che l’ha fatta imbestialire, sopratutto perché lei non aveva la minima intenzione di uscire.

Eppure ha dovuto farlo perché tutta la sua fan-base, con la complicità della mamma e del papà dell’ex schermitrice campana, ha deciso che era più importante salvaguardare la sua salute mentale piuttosto che il gioco. Ma di quale salute mentale parliamo? Per la Fiordelisi tutto ciò è frutto della follia dei genitori che non hanno capito minimamente quello che stava provando la figlia. E di questo, chiaramente, gliene sta facendo una colpa.





Ed è proprio lei che racconta ad Alfonso Signorini di “aver preso le distanze” dalla sua famiglia. Insomma, sembra che Antonella Fiordelisi stia già convincendo di fatto con Edoardo Donnamaria, a meno che stia vivendo da sola. La giovane spera di poter chiarire con loro e nel frattempo annuncia al padrone di casa: “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro”.

E ancora: “Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”. Eppure era stata proprio lei a dire che le cose non stavano proprio come raccontava la madre sui social. In effetti Antonella, appena eliminata, aveva sin da subito ripreso possesso del suo smartphone e dei suoi social, eliminando i post incriminati (quelli scritti dalla signora Fiordelisi).

ma ho sentito bene?? antonella ha preso le distanze dalla famiglia?? avevo il volume basso e non ho capito bene — ‘ (@lalocalz) March 27, 2023

In quei post la donna denunciava gli attacchi che la figlia aveva subito nel corso delle puntate, accusando infine i dirigenti del programma di avercela a morte con lei: “Un odio social spropositato”, scriveva. Pe non parlare di Edoardo, cacciato per comportamenti scorretti nei suoi confronti e che ora di fatto, vive con la figlia. Insomma, i signori Fiordelisi potrebbero aver preso un abbaglio, ma questo solo il tempo potrà rivelarcelo.

