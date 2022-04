Nel primo pomeriggio di venerdì 29 aprile è arrivata la notizia di un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta Eva Henger. L’ex pornostar si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti. Come ha riportato Alessandro Rosica i fatti sono avvenuti a Kaposvar, città dell’Ungheria, paese d’origine della showgirl.

“Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza”, ha spiegato Rosica. “Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo! In bocca al lupo per una pronta guarigione”.





Eva Henger coinvolta in un incidente. Lei e il marito sono fuori pericolo

Dopo la notizia l’entourage non ha rilasciato comunicati ufficiali sulla vicenda né alla stampa né via social ma si era parlato di condizioni gravi. adesso, a spiegare come stanno Eva Henger e suo marito e le dinamiche dell’incidente ci ha pensato il giornalista Roberto Alessi. “Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa”, ha detto il direttore di Novella 2000 a Pomeriggio 5.

“Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. – ha raccontato ancora il giornalista e direttore di Novella 2000 a Pomeriggio 5 – Purtroppo questa coppia è morta sul colpo. Eva e suo marito sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”.

Sempre Alessi, dopo aver contattato un agente che lavora con la coppia, ha spiegato: “Non sono in pericolo di vita. Sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero, in due ospedali diversi perché non potevano usare lo stesso eliporto. Massimiliano ha la frattura dello sterno e non dovrebbe essere operato. Eva ha rotto braccio, tallone e femore. Dovrebbe essere operata”.

