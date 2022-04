Un momento di dolore enorme è stato vissuto da Francesco Oppini. L’intervista rilasciata a Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’ lo ha commosso molto perché è stato costretto a soffermarsi su un tema che lo ha segnato per sempre. Ma ha voluto parlarne proprio perché intende conservare la sua memoria e raccontare a tutto il pubblico quello che ha passato. Inevitabilmente non ha non potuto concentrarsi anche su mamma Alba Parietti, considerata spesso un po’ troppo ingombrante.

Qualche settimana fa su Francesco Oppini è arrivata una clamorosa segnalazione: l’ex vippone è stato avvistato mano nella mano con una misteriosa donna bionda. “Uscire di casa per andare in palestra ed incrociare Francesco Oppini e Andrea Zelletta (bellissimo). Il primo mano nella mano con una biondazza che mi guardava storto perché lo osservavo. Io ero rimasta che diceva alla mamma che voleva fare un figlio con la mora, cos’è successo?”, ha riportato il post sul giovane.





Francesco Oppini ricorda con dolore la morte della fidanzata Luana

Queste le parole di Francesco Oppini su Alba: “Se io scendo dalla macchina a fare benzina, risalgo e trovo 10 chiamate perse in 3 minuti. La persona che è in macchina con me ne trova altrettante 4 e poi cominciano ad arrivarmi messaggi per dirmi che mia madre mi sta cercando. A volte la blocco”. Ma anni fa l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha dovuto fare i conti con una perdita devastante, quando aveva solamente 24 anni. Uno dei momenti più drammatici, che nessuno vorrebbe vivere.

Sedici anni fa Francesco Oppini ha dovuto salutare per sempre la fidanzata dell’epoca, Luana, deceduta a 25 anni a causa di un gravissimo incidente stradale. E il sito ‘Today Gossip’ ha voluto riportare le sue dichiarazioni, dette in studio: “Rappresenta una forzata crescita improvvisa. Ho dovuto superare il dolore più inaspettato che uno può avere all’età che avevo io all’epoca, 24 anni. A quell’età lì non pensi mai che ti possano succedere determinate cose, non puoi pensare che ti possa venire a mancare un amico, una compagna, un genitore”.

“Impari che le cose non godute e non vissute a pieno sono cose che non ti potrai mai permettere di rivivere"#FrancescoOppini e il tatuaggio dedicato a Luana#OggièUnAltroGiorno @serenabortone #29aprile pic.twitter.com/U1TigUaRDB — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) April 29, 2022

Infine, Francesco Oppini ha concluso così il suo ricordo di Luana: “Invece ti rendi conto che siamo tutti appesi a un filo in un certo senso. Impari a non avere rimorsi e a fare le cose che ti senti di fare, sempre. Impari da quello che le cose non godute e non vissute a pieno sono cose che non ti potrai mai permettere di rivivere. Se io spesso e volentieri sorrido è grazie all’atteggiamento che questa persona aveva nei confronti della vita. Lei era questo, era il sorriso h24, su ogni cosa, anche di fronte ai problemi”.

