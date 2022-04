Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti della quinta edizione del GF Vip 5. Nella casa più spiata d’Italia aveva parlato della sua fidanzata, Cristina Tomasini e del futuro matrimonio: “Delle nozze ne parliamo, ma non è la priorità. Tommy testimone? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo balletti e cantando”, aveva raccontato il figlio di Alba Parietti al GF Vip.

In questi giorni, però, sono nati dubbi sulla crisi tra Francesco Oppini e la compagna, assente al 40esimo compleanno del figlio di Franco Oppini e Alba Parietti. Un’assenza che ovviamente è stata notata dai suoi follower e che ha fatto sorgere il dubbio sulla rottura tra i due.





Francesco Oppini in crisi con la fidanzata, spunta l’ex GF Vip

Alla festa organizzata per i 40 anni erano presenti molti volti noti come Giacomo Urtis, Andrea Zelletta con la fidanzata Natalia Paragoni, Cecilia Capriotti ma la grande assente della serata è stata proprio Crisitina. Non solo, dopo la voce, su Francesco Oppini è arrivata una clamorosa segnalazione: l’ex vippone è stato avvistato mano nella mano con una misteriosa donna bionda.

“Uscire di casa per andare in palestra ed incrociare Francesco Oppini e Andrea Zelletta (bellissimo). Il primo mano nella mano con una biondazza che mi guardava storto perché lo osservavo. Io ero rimasta che diceva alla mamma che voleva fare un figlio con la mora, cos’è successo?”, riporta il post e da qui è partita la caccia all’identità della ragazza, che secondo molti sarebbe Sonia Lorenzini, ex concorrente della quinta edizione del GF Vip.

Se non capite la potenza della ship Sonia Lorenzini e Francesco Oppini , cavoli vostri , se si mettono insieme potrei diventare peggio di una fan dei tommini — Coralie 🎈 (@diconodime_) April 9, 2022

“Comunque Sonia invitata a Gardaland da Francesco insieme ai suoi amici più cari, pronto 911?”; “Se non capite la potenza della ship Sonia Lorenzini e Francesco Oppini , cavoli vostri , se si mettono insieme potrei diventare peggio di una fan dei tommini”, “Comunque Sonia e Oppini insieme sarebbero tanta roba davvero”, si legge sui social.

