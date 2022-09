“Lo hanno visto tutti”. Emma Marrone e la morte del papà, la reazione di Stefano De Martino

Emma Marrone è stata colpita da un lutto terribile: è morto il papà Rosario. Aveva 66 anni ed è stato il primo a scoprire il talento della figlia e a trasmetterle figlia la passione per la musica, inserendola già all’età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista. L’annuncio della scomparsa di Rosario Marrone è arrivato dalla pagina Facebook del Comune di Aradeo (Lecce), dove viveva la famiglia.

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario Il Sindaco Giovanni Mauro L’amministrazione Il Consiglio Comunale La Comunità Aradeina tutta”.





Emma Marrone morte del padre, il ricordo di Stefano De Martino

A stretto giro è arrivato il ricordo di Emma Marrone su Instagram. La cantante di “Non è l’inferno” con cui ha vinto Sanremo ha postato una foto del padre e ha scritto “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. I funerali del padre dell’artista salentina si terrà oggi pomeriggio, lunedì 5 settembre, alle ore 17:00 presso la chiesa madre di Aradeo, paese di origine della famiglia Marrone.

Sotto il post di Emma Marrone sono subito arrivati tantissimi commenti per fare forza e coraggio alla cantante. Si nota anche quello di Stefano De Martino, che ha avuto una relazione con Emma Marrone e insieme hanno affrontato il percorso nella scuola di Amici. Il conduttore ha scritto: “Vecchio lupo” sotto la foto pubblicata da Emma Marrone ha aggiunto un cuore rosso. Poche parole, ma importanti e significative: infatti la cantante era solita chiamare in quel modo il padre e Stefano De Martino ha utilizzato lo stesso appellativo dimostrando affetto e vicinanza verso la famiglia Marrone.

Emma Marrone e Stefano De Martino dopo la fine della loro storia hanno ricucito i rapporti e, nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, il conduttore napoletano ha dichiarato: “È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista. Quando capita vado volentieri ai suoi concerti”.

“Oddio, visto?! Fermate tutto”. Emma, il panico e lo stop al concerto. Poi si capisce tutto