“Oddio, visto?! Fermate tutto”. Emma, il panico e lo stop al concerto. Poi si capisce tutto

Emma Marrone, stop al concerto e il motivo è assurdo. Clamoroso quanto avvenuto durante un evento musicale della cantante pugliese. Lei è stata costretta a chiamare l’addetto alla sicurezza per risolvere questa problematica, che stava diventando insostenibile per lei. Per tante altre persone non ci sarebbero stati grossi disagi, ma l’artista non è stata in grado subito di proseguire la sua performance. E i suoi fan hanno assistito a questo evento con grande stupore e anche divertimento.

Emma Marrone, stop al concerto per un motivo incredibile. E anche un mese fa aveva dovuto interrompere il suo concerto per una situazione seria. Proprio quando Emma stava cantando un ragazzo si è sentito male e la cantante si è prontamente fermata per farlo soccorrere. “Emma Marrone sul palco della RFC Arena (Campovolo 2022) si stava esibendo sulle notte della sua hit di successo “Ogni volta è così” quando si è accorta che un ragazzo si stava sentendo male. ‘Ferma, Ferma’ ha urlato incaricando la band di smettere di suonare”.





Emma Marrone, stop al concerto per un motivo assurdo

Emma Marrone, stop al concerto e il motivo ha sorpreso tutti i suoi fan. Mentre stava cantando, sul palco è successo qualcosa di inaspettato ed è stata costretta a non cantare per qualche minuto. Il pubblico ha cominciato anche a ridere, ma lei è rimasta molto seria: “Non ridete perché panico, dov’è andata? Non canto. Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte perché è grande come un gatto”, ha aggiunto.

Per completezza di informazioni, bisogna dire che Emma Marrone si è spaventata circa un anno fa, ma il video è spopolato solamente adesso grazie alla pubblicazione del video su Twitter da parte di un fan. Ma si è diffuso anche su TikTok e Instagram. Sul palco era salita infatti una cavalletta e la cantante ha detto ancora: “Ma l’avete vista? Sembrava un bambino. Nella vita ho solo paura di una cosa: le cavallette”. Una volta che la sicurezza ha portato via l’animale, si è tornati alla normalità e il concerto ha ripreso a pieno ritmo.

Nel corso della sua straordinaria carriera artistica, Emma è stata in grado di vincere un Venice Music Award, un TRL Award, tre MTV Awards e quindici Wind Music Awards. Nel 2015 in Italia ha venduto più di un milione di copie. Da segnalare anche la sua presenza per tre volte al Festival di Sanremo, vinto tra l’altro dieci anni fa grazie alla canzone Non è l’inferno.

