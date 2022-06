“Fermate la musica”. Emma Marrone, stop durante il concerto: il motivo le fa onore

Emma Marrone, malore di un fan durante il concerto. Nella serata di ieri, sabato 11 giugno, a Campovolo è andato in scena l’evento musicale “Una, nessuna, centomila”. Il concerto è stato organizzato per dire no alla violenza di genere. Con Emma c’erano tanti altri cantanti e stelle della musica italiana. Le madrine dell’evento erano Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Oltre 100mila gli spettatori per un ricavato di 5,7 milioni di euro. L’evento era inizialmente previsto nel 2020 ma è stato posticipato a causa del Covid. “Contrastare la violenza è un percorso difficile a tutte le latitudini – hanno detto le cantanti nella conferenza stampa – Verrebbe voglia di sostenere tutti, ma abbiamo fatto la scelta più complicata: quella di individuare i contesti più problematici non solo per l’assenza di risorse, ma anche per le condizioni ambientali”.





Proprio quando Emma Marrone stava cantando un ragazzo si è sentito male e la cantante si è prontamente fermata per farlo soccorrere. “Emma Marrone sul palco della RFC Arena (Campovolo 2022) si stava esibendo sulle notte della sua hit di successo “Ogni volta è così” quando si è accorta che un ragazzo si stava sentendo male. ‘Ferma, Ferma’ ha urlato incaricando la band di smettere di suonare”.

“‘Portatelo a prendere aria – ha detto Emma Marrone fermando il concerto – scusate ma in mezzo al bordello non si capisce niente’ ha spiegato al pubblico. Poi ha chiesto a chi era intorno al giovane di aiutare la sicurezza ad alzarlo dalla folla per fargli prendere aria, dopo gli ha passato dal palco una bottiglia d’acqua. Sono seguiti applausi e urla dalle migliaia di persone che si trovavano tra la folla: ‘Brava Emma’”.

emma che interrompe il concerto per un ragazzo che si è sentito male

sei speciale emma 🤍#UnaNessunaCentomila pic.twitter.com/n6IA31z4NS — sara (@nvcleare) June 11, 2022

un qualcosa di meraviglioso sinceramente ne sono molto innamorata 😭 #unanessunacentomila pic.twitter.com/kYNxhMXBHD — 𝑺𝒕𝒆𝒇 (@SteeBuu) June 12, 2022

Insomma Emma Marrone ha mostrato concentrazione e sangue freddo e ha consentito al giovane di essere soccorso. Oltre tutto il concerto ha potuto riprendere subito dopo e le artiste hanno dato spettacolo per la gioia dei numerosi spettatori presenti.

“Non so come ho fatto”. Emma Marrone in lacrime, non nasconde nulla: una grande emozione