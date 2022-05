“Non so come ho fatto”. Emma Marrone in lacrime, non nasconde nulla: una grande emozione

Emma Marrone scoppia in lacrime. La cantante salentina compie la bellezza di 38 anni. Con sacrificio e costanza, Emma ha dimostrato di scalare la vetta del successo facendo affidamento sulla propria voglia di vivere e circondata da un affetto sempre crescente da parte dei fan. E in occasione del giorno del compleanno, il ricordo di una fase che ha certamente segnato la sua vita e il suo percorso come donna e come artista.

Una sorpresa speciale nel giorno del compleanno di Emma Marrone che arriva da parte del suo affezionatissimo fanclub. A riprendere il momento della commozione ci ha pensato la manager della cantante, Francesca Savini, che è stata anche la prima persona a porgere i suoi auguri.





È bastato davvero poco per toccare le corde del cuore di Emma Marrone e fare scorrere lacrime di gioia e di riconoscimento. La cantante non avrebbe mai immaginato di ricevere in regalo la clip dove i fan la ringraziano delle tante e profonde emozioni trasmesse in musica durante tanti anni. (Emma Marrone, il messaggio per un altro successo).

Emma Marrone in lacrime, sentite e riconoscenti per l’affetto ricevuto che si trasforma in un momento di riflessione. Una personalità sempre forte e pronta ad affrontare le sfide più difficili. Emma ha dimostrato di non arrendersi neanche di fronte al cancro, battaglia che ha vinto.

Per il compleanno di Emma Marrone anche gli addobbi con i palloncini e su scritto “38” che appaiono nel video. Ma anche la torta da parte della manager Francesca con tanto di candelina e la voce della cantante di risposta a tutte queste splendide sorprese per i suoi 38 anni: “So 38, non me chiedete come ho fatto che non lo so…”, esclama per la grande emozione.

