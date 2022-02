Sanremo 2022 o Fantasanremo 2022? Per Emma Marrone, artista in gara sul palcoscenico dell’Ariston che ha conquistato il sesto posto in classifica, la vittoria va festeggiata. Arrivata prima al Fantasanremo, la cantante ha colto l’occasione per ringraziare i fan in modo del tutto originale. Queste le sue parole.

Su questa piccola ‘ossessione’ di Emma si è già detto abbastanza. Ai microfoni radiofonici, la cantante stessa aveva affermato ironicamente che il primo ambito posto sarebbe stato quello in classifica al Fantasanremo. E così è accaduto.

È accaduto durante la diretta Instagram del Fantasanremo, quando Emma ha voluto rivolgere i suoi sentiti ringraziamenti: “Ho vinto il FANTASANREMO! La gloria eterna. È stato super divertente!!! Un bacio a tutti gli organizzatori del Fantasanremo !! Grazie a tutte le persone che mi hanno voluta in squadra e ricordatevi..

UN CAPITANO… C’È SOLO UN CAPITANO!!!”.





Poi ha aggiunto: “Il prossimo anno invece di dire papalina devono dire Emma Marrone! Mi sono divertita un botto, mi avete svoltato Sanremo. Ci credevo troppo in questa cosa”. E dopo Emma, la classifica del Fantasanremo ha visto posizionarsi al secondo posto Highsnob e Hu mentre al terzo Tananai.

E per tornare alla competizione musicale, un post su Instagram con tanto di foto in cui Emma non poteva che commentare entusiasta la sua esperienza sul palcoscenico dell’Ariston: “Tema: SANREMO -Svolgimento- Non ridevo così tanto dal ‘97! Ho onorato il mio lavoro e l’amore per La musica su quel palco cantando la mia canzone con tutta l’anima. Mi sono divertita moltissimo”. E la sua grinta si è vista e sentita.