Lutto per Emma Marrone. È morto il suo papà, Rosario Marrone. La notizia ha iniziato a circolare ieri sera, poi la conferma dalla pagina ufficiale Facebook del comune di Aradeo, paese della provincia di Lecce e città d’origine della famiglia dell’artista lanciata ormai anni fa dal talent Amici di Maria De Filippi.

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.





Lutto per Emma Marrone, morto il padre Rosario

E ancora, l’ultimo saluto: “Ciao Rosario. Il Sindaco Giovanni Mauro, l’amministrazione, il Consiglio Comunale e la Comunità Aradeina tutta”. Rosario Marrone aveva 66 anni ed era legatissimo alla figlia, che proprio grazie a lui, infermiere di professione e chitarrista del gruppo H20 nel tempo libero, si è appassionata alla musica e al canto.

Un lutto doloroso per Emma Marrone, che sui social ha pubblicato una foto del padre Rosario che suona la chitarra e il suo addio: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, il post pubblicato nelle scorse ore dalla cantante.

I funerali del padre dell’artista salentina si terrà oggi pomeriggio, lunedì 5 settembre, alle ore 17:00 presso la chiesa madre di Aradeo, paese di origine della famiglia Marrone. Su Twitter e sotto al post pubblicato su Instagram, sono numerosissimi i fan e gli amici di Emma Marrone accorsi per condividere un sostegno virtuale alla cantante, legatissima da sempre alla sua famiglia e alle sue origini.

