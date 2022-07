Tempo di grosse novità per Emma Marrone, che ha annunciato una sua nuova vita. Lo ha fatto scrivendolo in alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. I suoi fan attendevano con grande gioia aggiornamenti sulle ultime notizie della cantante pugliese, che aveva fatto perdere un po’ le sue tracce. Ed è tornata in pompa magna, rivelando di aver preso una decisione importante per il suo futuro personale. E ha anche mostrato delle foto che certificano tutto.

Emma Marrone, la sua nuova vita è già realtà. Nei giorni scorsi dell’artista ne ha parlato la collega Elodie: “Con Emma? Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, perché io semplicemente volevo lavorare da sola. Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei voluto fare. Che è molto diverso da quello che lei aveva in mente”.





Emma Marrone annuncia la sua nuova vita: “Ho cambiato casa”

Ci sono state due variazioni importantissime nella cantante. Emma Marrone ha annunciato di essere pronta per questa sua nuova vita e ha iniziato, partendo da un cambiamento del look. Infatti, si è presentata con il look tutto rosa ma è stato successivamente che ha entusiasmato i follower con la visione di qualcosa di inaspettato. Divertente il suo commento su questa novità, che poi dal sito Corriere Adriatico è stata analizzata decisamente nei minimi dettagli e riproposta ai suoi lettori.

In una storia Instagram Emma Marrone si è mostrata allo specchio e ha postato: “Casa nuova. Vita nuova. Ma il Galaxy S22 resta”. E Corriere Adriatico ha svelato i particolari della sua nuova dimora, che è stata fatta vedere dalla stessa artista in un’altra immagine. C’è la presenza del parquet e l’abitazione sembra elegante, anche se c’è molta semplicità. E si è potuta vedere la sua camera da letto con le lenzuola di colore bianco e una parete che è circondata da alcune nuvole sempre dello stesso colore.

Nelle scorse settimane è tornato virale un video riguardante Emma Marrone e lo stop di un suo concerto nel 2021 per la presenza di una cavalletta: ““Non ridete perché panico, dov’è andata? Non canto. Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte perché è grande come un gatto”, ha aggiunto prima di riprendere ad esibirsi davanti ai suoi fan.

