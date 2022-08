“Una paura immensa”. Elisabetta Gregoraci, apprensione in vacanza: riguarda la sua famiglia

Elisabetta Gregoraci ha confessato nelle ultime ore di aver vissuto momenti di grande paura, nel corso della sua vacanza estiva. Per un po’ di tempo lo ha tenuto nascosto ai fan, ma ora ha approfittato di un giorno speciale per riferire tutto e manifestare tutta la sua preoccupazione. Nonostante lei spesso e volentieri preferisca essere riservata su alcuni aspetti, ha voluto sottolineare questa vicenda che avrebbe presumibilmente rischiato di provocare conseguenze ben più serie di quanto avvenuto realmente.

Una storia che ha messo in allarme Elisabetta Gregoraci, che forse non ha mai avuto così tanta paura in vita sua analizzando le sue parole. La vacanza poteva trasformarsi davvero in un incubo senza fine. Intanto, fan della conduttrice di Battiti Live non aspettavano altro di venire a conoscenza di un nuovo amore nella vita dell’ex gieffina. Come si apprende dall’esperto di gossip, Alessandro Rosica, pare che l’uomo misterioso sia imprenditore. Nonostante gli svariati pettegolezzi sulla frequentazione con Giulio Fratini, pare sia stato proprio l’ex marito di EliGreg a smentire.





Elisabetta Gregoraci, paura in vacanza per il nipote

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Elisabetta Gregoraci non ha voluto tirare fuori tutti i particolari, ma ha fatto intendere di aver avuto una paura immensa in vacanza. Un problema nella sua famiglia ha agitato completamente anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Bellissime le parole scritte dall’ex moglie di Briatore, che ovviamente hanno trovato il consenso dei suoi follower. Sia gente famosa che non ha voluto supportare la conduttrice per quel momento inaspettato.

Nel giorno del compleanno del nipote di Elisabetta Gregoraci, che si chiama Gabriel ed è figlio della sorella Marzia Gregoraci, la showgirl originaria della Calabria ha detto: “Tanti auguri cuoricino mio.. Sei il nipotino migliore che potessi avere, sei un bimbo speciale e la tua zia ti ama tantissimo. Ci hai fatto prendere uno spavento pazzesco un paio di settimane fa…ma con il tuo coraggio ed il nostro amore non c’è niente che non possiamo superare insieme. Auguri piccolo Gabriel!”, ha concluso Eli.

Non si sa cosa sia accaduto al piccolo Gabriel, che ora ha festeggiato i suoi primi dieci anni di vita. Ma la sorella di Elisabetta, Marzia, ha aggiunto: “Insieme tutto si supera”. Immediato anche il commento di Caterina Balivo: “Quanto ci piacciono gli occhiali dei compleanni, auguri”. Staremo a vedere se nei prossimi giorni giungeranno altri aggiornamenti.

