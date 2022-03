Una bellissima dedica su Instagram per festeggiare i 71 anni del padre Mario. “Auguri papino, buon compleanno. Ti amiamo tanto… sei un padre e un nonno meraviglioso”, le parole di Elisabetta Gregoraci in occasione del compleanno del papà.

Poi le foto di famiglia, scattate insieme e un cuore rosso. Per festeggiare il padre, Elisabetta Gregoraci ha scelto il locale aperto a Roma dall’ex marito, l’imprenditore Flavio Briatore, il Crazy Pizza in via Vittorio Veneto. Un momento in famiglia, nel ricordo anche della madre Melina, scomparsa nel 2010 per un brutto male.





Elisabetta Gregoraci, chi è la sorella Marzia

A Verissimo Elisabetta Gregoraci ha ricordato la sua adolescenza e il periodo più brutto: “A 14 anni arriva questa bruttissima notizia che nessuno vorrebbe sentire mai: da lì è cambiata la nostra vita. Abbiamo iniziato a frequentare gli ospedali, a prenderci cura di lei in ogni modo, questo calvario è durato tantissimi anni”, ha raccontato l’ex moglie di Flavio Briatore.

Insieme a lei anche la sorella Marzia e i nipoti Gabriel e Ginevra, i figli avuti dalla sorella con Antonio Scaramuzzino. Anche Marzia ha condiviso sul suo profilo altri scatti dei festeggiamenti: “Ancora tanti auguri papino nostro. Ti amiamo”. E Mario Gregoraci ha pubblicato una foto insieme alle figlie e la frase: “Le mie bimbe Eli e Marzia”.

Proprio Marzia ha catalizzato l’attenzione di molti utenti Instagram. La piccola di casa Gregoraci è bellissima come la sorella e in molti hanno notato la grande somiglianza tra le due. Classe 1982, a differenza della sorella maggiore Marzia non ha abbandonato la sua terra di origine e, tutt’ora, vive a Soverato, in Calabria e con la sorella maggiore ha un bellissimo rapporto.

“Sto male, non riesco a dormire”. Elisabetta Gregoraci, scatta l’appello al suo pubblico