Elisabetta Gregoraci, lo sfogo solo oggi. Ex gieffina, showgirl e anche conduttrice molto acclamata dal pubblico, con un seguito di fan che ogni giorno omaggia con tante confidenze e sorrisi di buongiorno. Ma purtroppo non è sempre così. A rivelarlo la diretta interessata attraverso alcune storie condivise su Instagram.

Non solo bellezza, ma anche sensibilità. Queste le due doti che sembrano portare EliGreg alla notorietà ormai consolidata nel corso della sua lunga carriera televisiva. Dentro i suoi occhi e nelle sue parole, sempre tanta spontanietà e chiarezza: è per questo che Elisabetta Gregoraci ha un seguito di fan numerosissimo. Di recente, però, pare abbia rivelato di non stare molto bene.

Cosa succede alla showgirl? Ebbene, è stata EliGreg in persona a spiegare ai follower il suo attuale stato d’animo: “Buon pomeriggio amici e amiche di Instagram. Siete sempre abituati a vedermi super sorridente e super positiva, e cerco di esserlo per tutti voi perchè è giusto cosi. Devo esser sincera, sono giornate dove sono in down, sono preoccupata”.





E prosegue: “Le immagini della guerra, questi bambini che stanno soffrendo, mi hanno destabilizzata. Sto male, ho gli incubi la notte, non riesco a dormire. Stiamo cercando di aiutare questa popolazione che sta soffrendo così tanto in tutti i modi possibili e immaginabili, però, veramente, questa cosa mi ha terribilmente colpita e sto passando delle giornate in cui sto molto male”.

Poi il suo appello: “Bisogna aiutare, l’unione fa la forza, dare sostegno: fatelo in tutti i modi, comprando ciò di cui hanno bisogno, cercando di mandare loro più cose possibili e speriamo che questa situazione terribile possa finire al più presto”.