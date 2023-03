Diletta Leotta è incinta e ha finalmente rotto il silenzio sulle ultime voci che circolavano su di lei e il fidanzato Loris Karius. Da settimane il gossip parlava di una gravidanza della giornalista sportiva. Un gossip partito da alcuni scatti dei paparazzi mentre i due trascorrevano qualche giorno in un lussuoso resort con spa in Franciacorta.

I fotografi di Chi li avevano sorpresi poco prima della partenza, con la conduttrice che “sfoggia forme sospette sotto l’abito a righe. I bottoni tirano sul décolleté e la forma arrotondata del ventre è sottolineata dalla stoffa”, si leggeva sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sempre ben informato sulle gravidanza vip. E infatti era stato proprio lui a svelare quella di Aurora Ramazzotti, tra pochi giorni mamma per la prima volta.

Diletta Leotta è incinta , l’annuncio ufficiale con il fidanzato Loris Karius

Diletta Leotta è incinta e ha annunciato la notizia su Instagram. Lei e Loris stanno insieme oramai da pochi mesi. I due si sono presentati rispettivamente le proprie famiglie. Tra l’altro Mirko Manola, fratello della Leotta, e sua moglie Irene Simeoni erano allo stadio a Wembley insieme a Diletta a fare il tifo per il Newcastle, squadra in cui milita il calciatore. Tramite una lettera pubblicata da The Athletics, Diletta Leotta aveva scritto parole d’amore pe ril suo fidanzato.

“Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te”. E ancora: “A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine”, le parole di Diletta Leotta.

Ora è il tempo del grande annuncio: Diletta Leotta è incinta. Dopo settimane di gossip Diletta Leotta e Loris Karius hanno pubblicato un video in cui hanno annunciato la gravidanza. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”, ha scritto la giornalista pubblicando un video in cui si vede in lacrime mentre bacia e abbraccia il fidanzato.