Parliamo di nuovo di Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia sembra oramai più affiatata che mai e in questi giorni sta passando una meravigliosa vancaza in un resort nel Bresciano. Chiaramente, alcuni paparazzi di Chi ci hanno messo poco a pizzicarla e a scattare dunque qualche foto. C’è da dire poi che già da qualche settimana c’è uno strano rumor che si rincorre che potrebbe essere stato confermato proprio da queste immagini.

In molti dicono che Diletta Leotta infatti sia incinta di Karius e questi scatti rubati dai paparazzi potrebbero confermarlo. In molti infatti in queste foto riescono ad intravedere un pancino sospetto. I paparazzi, come dicevamo, li hanno scovati mentre si facevano qualche giorno in un lussuoso resort con spa in Franciacorta. I fotografi di Chi li hanno sorpresi poco prima della partenza, con la conduttrice che “sfoggia forme sospette sotto l’abito a righe. I bottoni tirano sul décolleté e la forma arrotondata del ventre è sottolineata dalla stoffa”.

Diletta Leotta e Loris Karius: le foto del pancino sospetto

Chiaramente la Leotta non ha detto nulla a riguardo: non ha quindi né confermato né smentito. Anche perché sarebbe ancora troppo presto per annunciare ufficialmente la cosa. Diletta e Loris stanno insieme oramai da diversi mesi. I due si sono presentati rispettivamente le proprie famiglie. Tra l’altro Mirko Manola, fratello della Leotta, e sua moglie Irene Simeoni erano allo stadio a Wembley insieme a Diletta a fare il tifo per il Newcastle.

Per chi non lo sapesse infatti, il giovane è il portiere della squadra sopracitata. “Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te”.

Ma quanto siete belli @DilettaLeotta ❤ e perchè non iniziare questo 8 marzo con una donna che con impegno e studio è riuscita a raggiungere obiettivi meravigliosi e ne raggiungerà altri sono sicura ancora più belli ❤🌈 #DilettaLeotta pic.twitter.com/gueyE6waVU — Elisadesi.78 (@elisadadesi) March 8, 2023

E ancora: “A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine”, ha scritto Diletta in una lunga lettera d’amore al giovane pubblicata da The Atlethics. Sembra che le cose tra loro vadano a gonfie vele.

