Le ultime dichiarazioni forti di Lucia Azzolina, ex ministro pentastellato dell’Istruzione pubblica, risalivano ai mesi della campagna elettorale. “Sapere di non poter far parte di un governo con Fratelli d’Italia mi rasserena molto. Giorgia Meloni, evidentemente, vive un’ossessione permanente parlando di me. Lei era ministro della Gioventù quando furono tagliati 8 miliardi di euro alla scuola, noi ne abbiamo investiti 10 e altri 30 arriveranno col Pnrr”, aveva detto durante la campagna elettorale che ha visto trionfare Giorgia Meloni. Poi un lungo periodo di silenzio, fino a qualche ora fa.



Si perché è stata la stessa ex ministra ad annunciare la novità con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook dedicato alla sua cagnolina: “Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a tutti gli effetti della nostra famiglia. A un anno esatto di distanza, se tutto andrà bene, arriverà un fratellino umano per Mirtilla. Inizierà una nuova avventura e ne siamo immensamente felici. Molti lo sanno già – il pancino è ormai evidente – ma ci tenevo a condividere anche con voi questa bella notizia”.

Leggi anche: Luigi Di Maio, la scoperta sul web: i suoi profili spariti dai social





Lucia Azzolina, l’ex ministro incinta: sarà mamma per la prima volta



Lucia Azzolina diventerà mamma per la prima a volta a 40 anni, papà il compagno ed ex sindaco M5s di Biella Giovanni Rinaldi. Che scrive: “Ancora una volta la vita mi ha temprato. Mi ha insegnato a non abbattermi quando le porte si chiudono, quando le strade si interrompono, quando le persone care non ci sono più. Scopri che il destino fa in modo che nella fine delle cose si annidino i nuovi inizi. Ricomincia tutto”.



“Il 30 giugno scorso fu chiaro che mio papà, a breve, mi avrebbe abbandonato. Ho pianto e odiato quel giorno. Ma il destino della vita disegna un ponte e lancia un segnale per andare avanti. Lo stesso periodo, quest’anno, diventerò papa io! La nascita di mio figlio non è solo la venuta al mondo del mio piccolo. Insieme alla vita di mio figlio viene nuovamente alla vita anche il mondo. Alcuni dicono che la felicità bisogna cercarla lontano; altri dicono che dimora vicino, nella casa. La mia felicità perfetta sarà nella culla di mio figlio Leonardo”.



Personaggi di primo piano del M5s, due lauree, una in Filosofia e una in Giuriprudenza, e una vita passata sui banchi, da docente (in Liguria prima e a Biella, poi, dove diventa di ruolo) e da sindacalista. Per molti anni, infatti, è molto attiva all’interno del sindacato Anief, e lotta principalmente contro le classi pollaio. Dopo la laurea in Legge ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico.