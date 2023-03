Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la relazione con l’attuale fidanzata del cantautore Ultimo sarebbe giunta al termine. Per il cantante romano si tratta della sua secondo storia più duratura ed importante, in quanto era stato precedentemente fidanzato con la ragazza Federica Lelli, volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, a cui Ultimo dedicò nel 2019 a Sanremo la canzone I tuoi particolari, che lo fece arrivare secondo in classifica.

La notizia della presunta rottura non sarebbe stata commentata né da Ultimo né dalla sua fidanzata, che a differenza della precedente, è un volto abbastanza noto nel mondo dello spettacolo. Si tratta infatti della figlia di Heather Parisi, nata dal suo matrimonio con Giovanni Di Giacomo. Jacqueline Luna Di Giacomo, 23enne artista ed influencer, è nata a Roma, proprio come il cantautore, e si è trasferita a Los Angeles per inseguire il suo sogno di diventare un’attrice.

Ultimo si è lasciato con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo

Come già detto, Ultimo è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. Sicuramente è stato molto più difficile nascondere la relazione con la sua attuale fidanzata Jacqueline, essendo figlia della famosa showgirl americana Heather Parisi. Difatti, proprio per questo motivo, il fidanzamento catturò subito l’attenzione del pubblico. Inoltre Jacqueline cura molto i suoi profili social, ed in particolare su Instagram pubblica davvero di frequente varie parti della sua vita, tra cui video in cui canta e balla ai concerti di Ultimo.

Guardando i social network, si può constatare che Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline si seguono ancora e nessuno dei due ha cancellato foto e video insieme, tra cui il romanticissimo video in cui si baciano a Parigi con alle spalle la Tour Eiffel. La smentita della rottura dunque non è ancora arrivata e non sono nemmeno noti i motivi della separazione. Già qualche tempo fa entrambi avevano allentato le loro interazione sui social, facendo pensare ad una possibile crisi, per poi però riprendere a commentare i loro post a vicenda.

Al momento non ci sono né conferme né smentite di questa crisi sentimentale tra Ultimo e Jacqueline ed il fatto che si seguono ancora sui social fa pensare ai loro fan che questo rapporto non sia davvero terminato o che comunque siano rimasti in buoni rapporti, in caso di effettiva rottura.