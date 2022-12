Brutte notizie per gli amanti di Uomini e Donne. Una coppia nota si è lasciata e ha rattristato davvero tutti. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’ex dama del dating show di Maria De Filippi, che ha rivelato di aver chiuso praticamente per sempre la sua relazione sentimentale con lui. Dopo il grande amore scoppiato nello studio della trasmissione di Canale 5, si pensava che ci fossero solo rose e fiori nella coppia, invece è finita malamente. E ora le loro strade si sono separate definitivamente.

Dunque, Uomini e Donne dice addio ad una coppia nata lì dentro, che si è lasciata dopo che nella stagione 2021-2022 erano usciti dal programma. Un dolore enorme per il pubblico che apprezzava i due piccioncini. Tra l’altro, leggendo le parole della donna, non si sono proprio detti addio in modo super tranquillo. Ha fatto capire di essere rimasta infastidita da una decisione assunta dall’ex cavaliere e quindi la soluzione finale è stata quella di salutarsi praticamente per sempre. Un duro colpo dunque per i fan.

Uomini e Donne, una coppia nata in studio si è lasciata: chi sono

Questo il messaggio dell’ex Uomini e Donne, che ha così confermato la fine della coppia, che si è lasciata dopo un periodo di tempo trascorso felicemente insieme: “Ciao a tutti. Visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine. Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione, a cui io non ho mai creduto, si è rivelato un modo poco maturo e privo di confronto”.

La separazione ha riguardato Aneta Buchtova e Diego Tavani. La prima ha concluso così la sua Instagram story: “Mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia. Buon Natale. La vostra Aneta”. La Buchtova è nota per essere un’imprenditrice, nata a Roma, che ha una bottega proprio nella città capitolina. Aveva iniziato la sua esperienza a Uomini e Donne come corteggiatrice di Armando Incarnato. Poi l’amore scoppiato per Diego Tavani, che ora però è terminato nel peggiore dei modi.

Anche Diego Tavani è romano e lavora nel bar tabaccheria della sua famiglia. Ha avuto anche una conoscenza con Ida Platano, ma poi le sue attenzioni si sono spostate su Aneta Buchtova. Adesso è arrivata la parola fine e i due sono diventati ufficialmente single.