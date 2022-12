Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: molla un altro tronista. Si tratta del secondo addio al trono dopo quello di Federica Aversano che così aveva motivato la sua scelta: “Non sentivo più nessuna emozione e Uomini e Donne si nutre di quelle. Sono felice di essere stata sincera e di aver detto la verità […] È stato un periodo stressante, sicuramente il più sofferto di tutto il mio percorso, però Maria mi ha capita. Inoltre sin dall’inizio mi hanno chiesto di essere me stessa e io ho stretto loro la mano come fosse una promessa. Così ho fatto”.



“Li avrei delusi di più restando e mentendo. Uscire da sola è stata la mia vera scelta, ho scelto me stessa. Anche per mollare un trono ci vuole coraggio. Questo percorso mi ha fatto riscoprire pregi e difetti di me. Rivedermi in esterna mi è servito a notare i miei limiti. Ho capito che sono un po’ chiusa, diffidente, che per me in amore non esistono compromessi. È la vita che me lo ha imposto, ma per ora i miei limiti mi stanno bene così”.

Leggi anche: “Vergogna”. Uomini e Donne, umiliata in studio: critiche feroci a Maria De Filippi





Uomini e Donne, Federico Dainese abbandona il trono



A dare la notizia del nuovo addio è la pagina Instagram dedicata al mondo di Uomini e Donne gestita da Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip fa sapere che Federico Dainese nella puntata in studio registrata oggi, che andrà in onda a gennaio 2023 dopo le vacanze di Natale e Capodanno, avrebbe deciso di abbandonare il trono senza nessuna scelta.



Su di lui il pubblico ha le idee chiare. “È inutile che gira il concetto superficialità dicendo che ha avuto storie che lo hanno ferito, ma per favore, ognuno manifesta quello che è, un conto cercare di vivere una storia partendo da tranquillità un altro è partire con certi interessi, è da quando è entrato che non fa altro che evidenziare situazioni maliziose e zero concretezza, purtroppo non siamo tutti uguali c’è chi non ha profondità d’animo”.



“Se dopo 4 mesi non ha ancora concretizzato nulla con nemmeno una persona, io 2 domande me le farei e piuttosto di fare queste figure misere dove fa di tutto per sembrare ciò che non è farei come Federica,me ne sarei andata. Adesso invece vuole fare di tutto per ripulirsi l’immagine, ed è tutto un puntare il dito e dare la colpa agli altri/e del suo trono”.