“È scappato dietro un palazzo”. Anita Olivieri, il racconto choc su Edoardo. Roba da pazzi, cosa sta succedendo. La donna, dopo le indiscrezioni degli ultimi tempi riguardo il suo ex, decide di puntualizzare alcune cose. E lo fa con una certa fermezza, c’è da dire. Andiamo con ordine. Edoardo Sanson in questi ultimi tempi sarebbe atteso per la prossima edizione di Temptation Island, non si sa bene in che veste.

Inoltre, alcuni investigatori social hanno fatto sapere che il giovane starebbe passando una vacanza a Marrakesh assieme ad una altro volto noto del Grande Fratello: Nicole Murgia. A questo punto, incalzata da alcune domande, Anita decide di mettere qualcuno puntino sulle i, dicendo: “Il soggetto di cui parli (Edoardo, ndr) non lo sentivo dal 10 settembre. Mai visto pali, mai altro fino al momento in cui gli ho scritto io qualche giorno fa per informarlo di alcune questioni legali. La cosa si è poi interrotta quando il messaggio è stato recepito”.





“È scappato dietro un palazzo”. Anita Olivieri, il racconto choc

E ancora Anita Olivieri: “Io non credo gli convenga dire nulla, purtroppo non ha un passato che gli permette di diffondere ulteriori ca…te oltre quelle che fa raccontare in giro da gente che trova talent su Wish. L’ho visto una volta scappare da dietro una struttura per non incontrarmi. Oltre a questo niente più. Io non uso le persone. Ci abbiamo provato (con Alessio, ndr), fine”.

Continua poi Anita: “Vi è così difficile pensare banalmente alle vostre relazioni nel corso della vita e ricordarvi che può succedere che le persone si frequentino e poi ad un certo punto le cose non vanno più bene, che sia per un motivo o un altro. Non capisco perché per la vita degli altri dovrebbe essere diverso dalla normalità. Siamo stati più veri di molte coppie social che esistono solo su Instagram”.

Anita Olivieri dice quindi: “Per quanto mi riguarda, i motivi li sappiamo noi. Non ve li diremo mai perché la vita è nostra. Oppure volete toglierci anche questo privilegio? Non è successo nulla di anomalo che non sia già successo in millenni a miliardi di persone. Il mio ex? Al massimo è lui che si deve dimenticare di me – ha concluso -. Porto ancora il bracciale con Alessio perché è saldato. Per me è un bel ricordo e al momento non ho intenzione di toglierlo”.

