“L’ha distrutto…”. Chiara Ferragni choc, pizzicata al telefono contro Fedez: “Cosa ha detto”. Oramai nei salotti televisivi italiani non si parla d’altro: la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Lei, ritirata quasi dalle scene, sta vivendo un momento di total-detox, si contorna solo di amici fidati e il gossip le sta lontata anni luce.

Non solo: non sembra minimamente avere voglia di un’altra relazione, a differenza del marito che invece sta vivendo una seconda giovinezza con serate fuori, donne nuovo che si interscambiano durante i diversi eventi e anche qualche notizia di cronaca ancora molto poco chiara (parliamo della vicenda del presunto pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, chiaramente). Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino torna sull’argomento, confermandosi quasi ossessionata da questa storia di puro gossip.





Chiara Ferragni choc: pizzicata al telefono contro Fedez

La padrona di casa racconta: “Tra l’altro vi stavo raccontando che una persona che era in un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei stava al telefono. Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo week end da protagonista a Forte dei Marmi. Se è successo come al Festival di Sanremo?”.

E ancora: “Beh, onestamente… Pare che da lì sia partita proprio la crisi. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare“. A Pomeriggio 5 arriva poi il commento di una giornalista addetta ai lavori che dice: “Certo che le coincidenze non esistono, qualcuno ha seguito l’altro”.

Poi conclude: “Poi va detto che per un milanese tipo è normale andare a Forte dei Marmi nel primo week end decente. Poi posso dire che – facendo la giornalista – mi dicono cose e mi hanno detto che lei non ha nuovi amori. Ha un grande amico che l’aiuta ed era con lei a Forte dei Marmi. La gente li vuole rivedere insieme. Diciamo che c’è la sindrome di Al Bano e Romina“.

