Lino Banfi, la commovente richiesta della moglie prima della morte. Tutti conoscono il popolare attore comico che dopo i successi legati a film come “L’allenatore nel pallone” e “Vieni avanti cretino”, si è fatto apprezzare nei panni di nonno Libero nella fiction “Un medico in famiglia”. Recentemente Lino Banfi ha perso la moglie, Lucia Zagaria, morta a 85 anni per complicazioni sulle sue condizioni di salute già precarie da tempo.

Lo ha annunciato la figlia di Lino Banfi, Rosanna, che su un post Instagram ha scritto: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio” pubblicando una foto in bianco e nero della madre che sorride con un gelato in mano. 61 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento, Lino Banfi e Lucia Zagaria hanno formato una coppia inossidabile del mondo dello spettacolo. Alla verve comica del marito faceva da contraltare il carattere timido e riservato di Lucia. Proprio recentemente è spuntata fuori un’intervista dell’attore a Verissimo…

Lino Banfi e la richiesta della moglie prima di morire

In più di un’occasione Lino Banfi ha sottolineato l’importanza della moglie Lucia nella sua vita. Negli ultimi anni la donna ha combatutto contro l’Alzheimer. Proprio nelle ultime ore è tornata alla ribalta una vecchia intervista che l’attore aveva rilasciato a Verissimo (VIDEO) in cui rivelava l’ultima commovente richiesta della moglie prima di morire.

Con grande commozione e gli occhi colmi di lacrime Lino Banfi, parlando della sua vita insieme con Lucia, ha svelato a Silvia Toffanin che cosa gli ha chiesto la donna poco prima di morire. Una richiesta molto particolare, che conferma una volta di più il legame fortissimo tra i due. La donna ha infatti chiesto al marito: “Senti, Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due?“.

Lino Banfi di fronte a quella insolita richiesta le ha domandato il perché e la moglie gli ha risposto: “Perché se muori prima tu, io non ce la faccio”. Una storia davvero commovente e a suo modo romantica. L’attore ha poi fatto un’altra rivelazione: “C’è una canzone spagnola molto bella che io un giorno ricanterò, non la canto più da anni. Si intitola Tu me acostumbraste, che alla fine dice ‘por qué no me enseñaste come se vive sin ti? Tu che mi hai insegnato tante cose nella vita”.

