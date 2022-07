“Io e mia moglie…”. Lino Banfi, momento delicato per loro: “Ce ne siamo accorti per caso”

Lino Banfi, la confessione solo oggi. Il noto attore italiano ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato di una situazione molto delicata che sta riguardando lui e la moglie Lucia Lagrasta. La coppia è risultata positiva al Covid, ma Lino Banfi ha provato a rassicurare i fan.

Lino Banfi e Lucia Lagastra positivi al Covid. L’annuncio dell’attore nel corso di un’intervista ha messo in chiaro la situazione: “L’abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato“, e ancora: “Come stiamo? Per fortuna bene. Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso”.





Lino Banfi e Lucia Lagastra positivi al Covid. Come stanno

È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto: ‘Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza’”. Lino Banfi ha poi proseguito nel racconto: “Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi”. (Lino Banfi, il doloroso addio all’amico).

Lino Banfi, 86 anni, la moglie Lucia 84, nella malattia fortunatamente non saranno costretti a separarsi. Una storia d’amore che dura da diversi anni, ovvero 70, e che il tempo trascorso insieme non ha mai logorato: “Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta”.

L’attore ha poi sottolineato: “Ha detto: ‘Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra’. (…) Siamo stati due muratori bravissimi: io dirigevo i lavori, lei ha scelto il cemento armato buono e i mattoncini adatti e abbiamo costruito una casa solida e antisismica. E, fino a qualche giorno fa, anche anti Covid”.

