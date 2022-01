“Mi restano tanti ricordi, quante risate insieme”, con la dolcezza che sempre lo ha contraddistinto Lino Banfi ha voluto ricordare l’amico morto ieri 20 gennaio. L’ultima volta che Lino si era lasciato andare a dichiarazioni pubbliche era stato qualche mese fa quando aveva parlato del rapporto con la moglie, affetta dal morbo di Alzheimer con la quale presto festeggerà le nozze di diamante. Il primo marzo faremo 60 anni di matrimonio. Non c’è una ricetta, la ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono calcestruzzo che diventa una casa antisismica, non si demolisce più”.



Anche se si era ripromesso di non commuoversi, Lino Banfi a stento aveva tratteunto le lacrime quando parlava della sua compagna di vita (anche se preferisce non soffermarsi sul suo stato di salute), che durante la pandemia gli aveva rivolto qualche insolita domanda. “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio”.



Il nonno più celebre d’Italia, piangeva e non voleva nemmeno immaginare una vita senza la moglie al suo fianco: “Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima”. Lacrime che per Lino Banfi scorrono anche ora.







Nel ricordare la morte di Camillo Milli, che sul piccolo schermo ha recitato in fiction di successo come Un medico in famiglia e Centovetrine. Lino Banfi lo ha ricordato a Leggo: “Mi dispiace molto, era un grande attore e abbiamo lavorato insieme anche in altri film”. Ha poi ricordato che i due non si vedevano da diverso tempo. “Lui era un po’ più grande di me, ma io sembravo più anziano di lui”.



Attore dalla lunga carriera ricca di successi, Camillo Milli ha ricoperto importanti ruoli sia in televisione sia al cinema e in teatro. Artista di talento ha lavorato a fianco dei più grandi attori, da Sordi, Tognazzi a Manfredi, Volontè, Villaggio e Lino Banfi.