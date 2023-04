Davide Donadei, il gesto attira l’attenzione dei fan, poi il duro sfogo. Reduce dall’esperienza del GF Vip 7, Davide Donadei si è lasciato apprezzare e conoscere dal pubblico italiano senza alcun velo nè maschera. Il suo percorso dentro la Casa del Grande Fratello è stato caratterizzato da fasi alterne e non appena abbandonata la casa più spiata d’Italia, ha deciso di mettere da parte il mondo dello spettacolo e della televisione, per tornare a investire tutte le sue energie nel lavoro.

Il duro sfogo di Davide Donadei , poi lo strano gesto. Un lavoratore instancabile, l’ex gieffino lo ha ammesso senza alcun filtro rispondendo alle curiosità dei fan dopo la sua partecipazione al GF Vip 7: “Non siamo attori di Hollywood. Ma persone comuni con qualche migliaia di follower sui social in più rispetto alla media. Viva il lavoro”. Poi ancora: “Ragazzi, va bene partecipare a programmi televisivi, sponsorizzazioni, ospitate, ma bisogna avere chiaro che il mondo reale è un’altra cosa”. Questo accadeva non molte settimane fa, poi un gesto che ha catturato l’attenzione di tutti.

Il duro sfogo di Davide Donadei poi lo strano gesto: “Sono molto deluso…”

Sul profilo social di Davide Donadei sono apparse due foto che poi l’ex gieffino sembra aver rimosso poco dopo. Nello specifico gli scatti lo avrebbero ritraevano l’ex gieffino con addosso una maglietta bianca con delle macchie rosse che, a detta dei fan, sembrava sangue, ma nel giro di poco sono stati eliminati. Poi la confessione che tirerebbe in ballo proprio la sua ex fidanzata, Chiara Rabbi. Queste le parole di Davide Donadei a riguardo: “Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico”.

E ancora: “Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare. In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro”.

Scatti rimossi dunque dopo lo sfogo: “Ho ceduto alla mia ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle successivamente. A presto”. Resta dunque un velo di mistero sulle foto in questione, anche se l’ex gieffino ha subito specificato di non aver commesso nessun atto violento. I fan in ogni caso si continuano a domandare cosa possa essere successo davvero.