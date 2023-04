Difficilmente rivedremo Davide Donadei in televisione, l’ex tronista di Uomini e Donne lo ha raccontato subito dopo la fine del GF Vip 7: per lui, quella di salutare almeno per il momento il mondo dello spettacolo, è stata una scelta obbligata. Il suo percorso dentro la Casa del Grande Fratello è stato a fasi alterne. Il momento più commovente, senza dubbio, quello in cui ha raccontato la sua storia personale ed il rapporto con il padre. Donadei non era rimasto sotto un cono d’ombra.



Piuttosto aveva detto: “Mia mamma non ci ha mai parlato male di papà, questo fa di lei una grande donna. Ma mamma aveva 34 anni e ha annullato la sua vita per noi. Dal 2010 fino a giugno di quest’anno è stato in carcere ed è come se avessimo subito le conseguenze di qualcosa non voluto da noi. Non provo odio verso papà”. Per chi non conoscesse la storia, Davide è stato abbandonato dal padre a 4 anni.

L’uomo era poi finito in carcere per problemi legati alla mafia con l’accusa, gravissima, di associazione a delinquere di stampo mafioso. Una ferita aperta che non gli ha impedito di avere un successo, forse inattesa, in televisione al punto da portarlo al GF Vip7. GF Vip 7 che per Davide Donadei potrebbe essere stata l’ultima uscita sul piccolo schermo.



A confessare tutti è stato lui nelle ultime ore. Alla risposta di un fan che chiedeva come mai fosse tornato subito al lavoro ha confessato: “Non siamo attori di Hollywood. Ma persone comuni con qualche migliaia di follower sui social in più rispetto alla media. Viva il lavoro”. Poi ancora: “Ragazzi, va bene partecipare a programmi televisivi, sponsorizzazioni, ospitate, ma bisogna avere chiaro che il mondo reale è un’altra cosa”.



“Il mio lavoro rappresenta il mio futuro e la mia sicurezza ed equilibrio. Chi vive sperando in un “successo” eterno disperato, muore”. Tantissimi i commenti piovuti: “Atteggiamento maturo e soprattutto intelligente. Il successo ,specie se effimero e determinato da reality e ,se non coltivato attraverso lo studio di una arte come può essere la recitazione o altre discipline, e destinato a durare qualche settimana”.