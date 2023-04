Finito il GF Vip 7, tutti i protagonisti sono tornati alla loro vita di sempre ma in tanti si sono nuovamente rivisti per regalare al pubblico altre emozioni, ma stavolta fuori dalla casa. E a fare rumore adesso è stato un gesto di Edoardo Donnamaria nei confronti di Nikita Pelizon. Sappiamo tutti che non c’era un grandissimo rapporto tra i due, invece la fidanzata di lui Antonella Fiordelisi si era avvicinata moltissimo a colei che è stata poi proclamata vincitrice e sono proprio diventate grandi amiche.

Ora si è scoperto qualcosa di sorprendente sul conto di Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon, infatti una foto e un video apparsi sul web hanno mostrato qualcosa di impensabile fino a poche settimane fa. Quando i follower hanno visto queste immagini sono rimasti sbalorditi e sono stati in tanti a commentare questa novità assoluta. Tutto è stato possibile rivederlo sulla pagina Instagram dei Donnalisi, ma andiamo a vedere insieme cosa è successo in queste ore frenetiche.

Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon, cosa hanno fatto dopo il GF Vip

In tanti si stavano domandando cosa potesse succedere tra Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon, dato che entrambi sono legatissimi ad Antonella ma tra di loro c’erano state incomprensioni. Il volto di Forum è inoltre impegnato con la sua canzone Il cielo stanotte, che sta già riscuotendo successo. Ma ora sono tutti concentrati unicamente sul comportamento avuto da Donnamaria e colei che ha vinto il reality show. Ci sono le immagini a testimoniare il tutto e i fan sono al settimo cielo.

Proprio dopo aver pubblicato il suo brano, Donnamaria ha deciso di incontrarsi e di cantare con la fidanzata Antonella, Matteo Diamante e proprio Nikita Pelizon. E con quest’ultima è parso molto felice, infatti l’ha anche abbracciata e quindi è scattata definitivamente la pace tra di loro. I fan Donnalisi hanno commentato: “Finalmente insieme, che carini che sono”. Ma non è stato l’unico commento di questo tenore, infatti tanti altri si sono congratulati con il giovane per questa sua marcia indietro.

Il sito Leggo ha poi postato altri messaggi: “Bellissimo vederli così, la canzone di Donnamaria è bellissima”, “Vedere Edoardo ricredersi su Nikita, una volta uscito da quell’ambiente super tossico in cui si trovava, mi rende davvero così felice”.