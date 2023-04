Edoardo Donnamaria, che notizia: l’ex GF Vip 7 ha dato l’annuncio sui social. Un messaggio di poche parole in cui scrive: “Adesso io, che non voglio fare il figo perché non mi riesce – riesce molto meglio a lei – vi pubblico una cosa nella prossima storia. E voi mi dite se questa cosa è possibile oppure no”. Parole che hanno immediatamente solleticato la fantasia dei fan che, in questi mesi, hanno visto nascere e sbocciare l’amore tra lui e Antonella Fiordelisi. Un amore spesso finito sotto i riflettori con fiumi di critiche.



E continui ripensamenti al punto che in molti erano arrivati a dubitare della genuinità della loro storia. Critiche che si erano lasciati sempre dietro le spalle senza rispondere ma rilanciando. Un esempio? Poche settimane fa la coppia ha dichiarato di volere un figlio: “Ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre”, raccontava Antonella.

Leggi anche: “Perché sta con Antonella”. GF Vip 7, Tavassi choc su Donnamaria: di nascosto salta fuori tutto





Edoardo Donnamaria, che notizia: il suo singolo primo su Itunes



E ancora: “Io per la prima volta ho pensato di diventare madre ma l’ho pensato solo con lui, è una cosa importante. Questa cosa già me l’aveva detta inizialmente e mi aveva detto che con me aveva voglia di diventare padre”. Di sicuro l’amore non manca. È proprio l’amore il filo rosso che lega la notizia che Edoardo Donnamaria ha dato ai suoi fan.



Il singolo dedicato alla fidanzata Antonella: “Il cielo stanotte” (sua prima canzone) è svettato al primo posto nel giro di pochissime ore dall’uscita. “Io non ho parole – ha dichiarato Antonella -. Ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? Ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”. Nella classifica Edoardo Donnamaria si lascia dietro volti importanti: è effetto novità? Vedremo.



Intanto su Itunes ha messo in fila “Mon Amour” di Annalisa e a seguire “Supereroi”, la canzone che Mr Rain ha portato a Sanremo e con la quale si è aggiudicato la medaglia di bronzo. Si chiude al quarto posto con “Flowers” di Miley Cyrus. Niente male davvero come esordio. Che sia solo l’inizio di una brillante carriera? Una cosa è certa: è la notizia che aspettava senza avere il coraggio di crederci.