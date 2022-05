È stata aspramente criticata la figlia di Ludovica Valli. La piccola è stata messa in mezzo da un gruppo di haters che l’anno presa letteralmente di mira. Momento di rabbia per Ludovica e la sua famiglia che di naturalmente hanno risposto a tono alle offese dell’utente di Instagram. La Valli era impegna a godersi le nozze della sorella Beatrice a Capri. Ma è proprio in questo momento di festa che la blogger si è trovata costretta a rispondere a tono ai ‘cattivi’ del web che hanno deciso di riprendersela con la figlia Anastasia.

È stata criticata la figlia di Ludovica ValliLa, nata lo scorso 8 marzo dall’amore con Gianmaria De Gregorio, ‘accusata’ di essere troppo grassoccia. La piccola Anastasia (qui le foto appena nata) quindi è stata vittima di bodyshaming perché giudicata sovrappeso, una roba che non sta né in cielo né in terra, in effetti. Non conosciamo le intenzioni dell’hater, forse per lui-lei era soltanto una burla, ma di certo Ludovica Valli non l’ha presa alla leggera. Così, poco dopo il fattaccio, l’influencer ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse.





Tutto è successo dopo la Valli aveva pubblicato diverse foto della piccola, ma non a tutti sono piaciuti. A un utente in particolare non sono andate giù ed è stata criticata la figlia di Ludovica Valli, giudicando la bimba “grassoccia”. L’utente ha scritto sui Direct: “Come mai è così grassoccia? Mangia troppo, mettetela un po’ a dieta povera bimba”.

Naturalmente la Valli ha prontamente risposto al commento indelicato, pubblicando poi tutto nelle storie Instagram. “Ma che problemi hai di preciso tu? Se mia figlia fosse sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono sua madre, voglio il suo bene, non il suo male” ha detto piccata Ludovica difendendo la piccola.

A quel punto l’utente ha provato a riprendersi rispondendo: “Ma non era una critica”. La Valli però non ha voluto sentire ragioni e, dopo avere pubblicato tutto sui social ha aggiunto a voce: “Tralasciando quello che alcune persone hanno il coraggio di scrivere, che schifo solo pensarle questa addirittura le scrive, vabbè. Io mi vergognerei”. Amen.

