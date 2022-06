Cristina Chiabotto ha scoperto di avere il diabete gestazionale. Tra l’altro l’ex Miss Italia, partorirà a brevissimo (il pargolo è in attesa entro la fine di giugno). E proprio in questi ultimi mesi, la Chiabotto ha confessato di non è essere stata al top della forma durante i 9 mesi. La bellissima piemontese avrà un’altra bambina dopo Luce Maria, nata a maggio 2021. Si tratta della seconda gravidanza in poco tempo.

Tutto è successo dopo che ha conosciuto il manager Marco Roscio, qui la decisione di dare il massimo per costruire una famiglia. Come ricorderete, le bimbe arrivano ad appena tre anni dal loro matrimonio, celebrato nel 2019. Insomma, i due non hanno perso tempo. Cristina Chiabotto ha scoperto di avere il diabete gestazionale ed è lei stessa a confidarlo ai suoi follower su Instagram. Si tratta di un problema che va curato per bene e per questo la Chiabotto è stata seguita da una ginecologa e una dietista specializzate sulla tematica.





Cristina Chiabotto ha scoperto di avere il diabete gestazionale: come sta

La showgirl ha spiegato che nella prima gravidanza non ha avuto il diabete gestazionale, che si è rivelato una vera e propria grana, tutta da scoprire e analizzare. Poi però la Chiabotto ha voluto calmare tutti dicendo: “Può succedere. L’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione e movimento sono la base, sto cercando di fare del mio meglio”.

Poco dopo l’ex Miss Italia ha dunque ammesso di aver accumulato nove chili con la seconda gravidanza, proprio come accaduto con la prima. Cristina Chiabotto ha scoperto di avere il diabete gestazionale ma lo ha tenuto sotto osservazione con tanto sport e diverse discipline.

“Pilates, workout, zumba, respirazione ed esercizi specifici per il parto”, raconta. E ancora: “È giusto dare importanza e seguire gli esperti”. Per chi non lo sapesse, il diabete gestazionale è un’alterazione della regolazione del glucosio, che viene diagnosticata durante la gravidanza e che, in genere, regredisce dopo il parto, ma può ripresentarsi a distanza di anni, come diabete di tipo 2 (detto anche dell’adulto).

