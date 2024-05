Eccoci con un nuovo episodio della soap opera dei Ferragnez. I due, ora che si sono separati, continuano a regalare perle di gossip con le loro avventure e con la loro nuova vita. In particolare, su Chiara Ferragni circola una indiscrezione-bomba, da prendere con le pinze, come si usa dire, ma che avrebbe del clamoroso.

un periodaccio per l’influencer: le ricadute del “Pandorogate” sono ancora forti, al punto che su Instagram Chiara continua a perdere consensi e fan: addirittura una media di 1.700 seguaci in meno al giorno, secondo gli ultimi dati di Not Just Analytics. Molti marchi e aziende hanno deciso di interrompere le collaborazioni con l’imprenditrice digitale.

L’esodo dei followers e una nuova avventura

Secondo la rivista Chi, solitamente molto ben informata, la Iervolino & Lady Bacardi Entertainment avrebbe proposto a Chiara Ferragni diversi copioni. Per chi non lo sapesse, la società è una casa di produzione cinematografica globale, specializzata nella produzione di contenuti web e televisivi. Il grande schermo potrebbe essere una svolta, quantunque non abbia la minima esperienza o competenza. Ma un eventuale ingresso nel mondo del cinema potrebbe risollevarle il morale e ridare lustro a un’immagine assai compromessa.

Ferragni, la svolta del grande schermo

Ancora secondo il settimanale Chi, Iervolino “le ha offerto diversi copioni”, come anticipato. Negli ultimi tempi era circolata la voce che il produttore volesse l’influencer per il docufilm sui fratelli Maserati che verrà girato quest’estate. Tuttavia, pare che nei progetti di Andrea Iervolino ci siano ulteriori ruoli per Ferragni. Scrive Chi: “Andrea Iervolino in quest’ultimo mese ha offerto diversi copioni all’ex di Fedez. Il debutto della Ferragni al cinema potrebbe essere la sua nuova strada”. E non solo, giacché in ballo ci sarebbe anche un film biografico, una pellicola incentrata sulla storia dell’imprenditrice (presumibilmente nell’era post Balocco e senza Fedez).

Chi è Andrea Iervolino

Se la Ferragni non necessita di ulteriori presentazioni, concentriamoci su Andrea Iervolino: 36 anni, è il fondatore di diverse società di produzione cinematografiche e studios. Solo due settimane fa Iervolino al Corriere della sera aveva dimostrato un grande interessamento per l’ex di Fedez. “Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano”, aveva dichiarato il produttore, aggiungendo: “Vedo in lei un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo. E una come lei potrebbe aiutare i produttori a vendere film in tutto il mondo”.