“Un ragazzo normale non capisce il nostro mondo”, ovvero il mondo dello spettacolo e dello show business. Un mondo dorato, ma quasi settario, dunque. Almeno così sembra essere per Melissa Satta, ex fidanzata o partner di svariati vip e semivip. Con una spiccata predilezione per gli sportivi. Melissa si è confessata durante il podcast “Mamma Dilettante” condotto dalla neomamma Diletta Leotta.

Oggi 38enne, la show girl e modella italoamericana (è nata a Boston, per poi tornare nella natia Sardegna), ex dei calciatori Bobo Vieri e Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto il figlio Maddox, e più di recente del tennista Matteo Berrettini, attualmente pensavamo fosse fidanzata con Carlo Gussali Beretta, a sua volta ex fidanzato di Giulia de Lellis, ma lei ci ha tenuto a precisare d’essere momentaneamente single. Eppure, gli scatti pubblicati dal settimanale Chi parlano chiaro, e possiamo ipotizzare che il podcast sia stato, dunque, registrato diversi giorni fa.

Tutti gli ex di Melissa

Nella puntata del podcast, reperibile in Rete da oggi 30 maggio, Diletta Leotta ha affrontato diversi temi con Melissa Satta, ripercorrendo tutta la sua vita, sempre sotto i riflettori, da quando giovanissima divenne una “Velina” e, come d’obbligo, si fidanzò con un noto calciatore, ovvero il gran seduttore Christian “Bobo” Vieri. Melissa ha anche rivelato che le “piacerebbe avere un altro figlio, ma vediamo perché il tempo passa e Maddox ha già 10 anni… Sarebbe un fratello maggiore perfetto, mio fratello ha 11 anni in più di me e si può fare”.

Ecco perché si fidanza solo con i vip

E, ora, andiamo a trattare i temi più caldi. Anzitutto il dover convivere con la popolarità e, dunque, con la pressoché totale assenza di privacy: “Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicata, criticata. Non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale”. Ecco perché si fidanza solo con personaggi noti, non per la fama o per i soldi. O almeno così ha detto.

“Principe azzurro” cercasi

E ancora, sulla ricerca del proverbiale principe azzurro: “Soprattutto quando noi donne siamo così così indipendenti sul lavoro… Spaventa molto secondo me. Tutti dicono: ‘Chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta?’. Nessuno! Ma io li capisco! Mi chiedono perché sto sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così.