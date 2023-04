Terremoto nel mondo gossip con una coppia vip, che sarebbe arrivata ormai ai titoli di coda. E c’è pure una motivazione grave, alla base di questa separazione. Parliamo di Glen Powell, che si sarebbe lasciato con la fidanzata famosa. Non sarebbe stata proprio una decisione presa da lui, ma dalla partner, dato che potrebbe essersi resa conto di aver subito un tradimento. Un vero e proprio triangolo è nato negli ultimi giorni e sotto la lente di ingrandimento è finita quindi anche un’attrice.

Glen Powell sarebbe stato lasciato dalla fidanzata e non ci sarebbero più speranze per una riappacificazione. I diretti interessati non hanno commentato la vicenda, ma i rumor sono sempre più pressanti e prima o poi dovranno uscire allo scoperto. Soprattutto se è stata davvero tradita, sarà proprio l’ex dell’attore a rompere il silenzio. C’è un video che sta anche facendo il giro della rete e mostrerebbe un certo feeling tra Glen e questa sua collega, con la quale potrebbe aver iniziato una relazione.

Glen Powell si sarebbe lasciato con la sua fidanzata famosa

Glen Powell sta condividendo un’importante esperienza lavorativa con questa attrice, ma ci sarebbe qualcosa di più. E quindi sarebbe stato lasciato in tronco dalla fidanzata, che avrebbe sentito puzza di bruciato. Ha immediatamente tolto il segui su Instagram a questa collega dell’uomo, dato che potrebbe aver avuto delle prove legate al tradimento. Nel filmato comunque si vede Powell, intento a tenere tra le sue braccia la collega, la quale si lancia all’indietro mentre è avvinghiata proprio a lui.

Page Six ha fornito tutti i dettagli della storia legata a Glen Powelle e alla sua ex Gigi Paris: “Potrebbe essere davvero la fine per questa coppia. Dopo le voci che sono circolate, adesso la modella ha smesso di seguire la co-protagonista del compagno su Instagram. Powell, 34 anni, e Sydney Sweeney, 25 anni, recitano insieme in una commedia romantica diretta da Will Gluck. I due stanno filmando il progetto in Australia, con la Sweeney che ha condiviso diversi scatti delle loro avventure fuori dal set tramite i social media. Gigi si è recata sul set del film di Sydney per stare con Powell alla fine di marzo, ma è tornata negli Stati Uniti meno di due settimane dopo. I rappresentanti di Paris e Powell non hanno risposto immediatamente alle nostre richieste di un commento. Per adesso quindi non ci sono smentite o conferme di questa rottura tra Powell e Paris”.

Glen Powell and Sydney Sweeney via Instagram 📸



They will star in an upcoming romcom from director Will Gluck. pic.twitter.com/9HpfzAEyxp — Film Updates (@FilmUpdates) April 23, 2023

Glen Powell’s girlfriend Gigi Paris has unfollowed Sydney Sweeney on Instagram following the filming of Glen and Sydney’s upcoming rom-com, Page Six reports. pic.twitter.com/IMk9IpcqFZ — Pop Base (@PopBase) April 24, 2023

Glen Powell è un attore americano, noto per diversi film cinematografici come Top Gun: Maverick, I mercenari 3 e Il cavaliere oscuro – Il ritorno nonché per serie tv come NCIS – Unità anticrimine e CSI: Miami. La presunta nuova partner Sydney Sweeney è famosa per essere Cassie Howard nella serie Euphoria e Olivia Mossbacher nella miniserie The White Lotus.