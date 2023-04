Il gossip italiano è stato invaso da una notizia finalmente positiva. Abbiamo parlato per mesi di rotture clamorose e divorzi di diversi personaggi famosi, invece adesso una coppia vip ha fatto pace. Lui è Andrea Damante, che sarebbe tornato con la sua ex fidanzata. Dobbiamo comunque ammettere che i due non avevano mai confessato la separazione, anche se le voci erano diventate molto frequenti. Tutti i principali siti avevano annunciato la separazione, ma ora ci sarebbe stato il dietrofront.

Andrea Damante, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe tornato insieme alla ex fidanzata, che finalmente avrebbe risolto i problemi amorosi. Tra l’altro la motivazione della presunta crisi profonda era stata abbastanza delicata, infatti sembra che la giovane fosse riuscita a trovare alcuni messaggi di lui con un’altra ragazza, quindi si parlerebbe di tradimento. Sarebbe scoppiata una lite furiosa, che pareva fosse culminata con la separazione definitiva.

Andrea Damante sarebbe tornato con l’ex fidanzata

Si era vociferato, come riferito dal sito Isa e Chia, che lei avesse lasciato la casa dove aveva deciso di convivere con Andrea Damante. Ora lui si sarebbe chiarito e sarebbe tornato assieme all’ex fidanzata per la gioia anche dei tantissimi fan. Per tre anni la loro love story era andata avanti senza intoppi, prima di questo momento complicatissimo. Adesso a chiarire tutto è stata una Instagram story del modello e deejay che si è ripreso in compagnia proprio della giovane.

Damante si è immortalato, mentre stava ballando dentro una sala prove con Elisa Visari. Si è potuto constatare un certo feeling tra i due, quindi possiamo parlare di vera e propria riappacificazione. Forse non c’era stata proprio una rottura totale, ma una sorta di pausa di riflessione per comprendere come e se potesse evolvere positivamente la loro relazione. E la risposta sarebbe stata affermativa, almeno stando a quanto è stato possibile vedere sui social.

Digitando la parola video potrete vedere il breve filmato, apparso su Instagram e condiviso dal sito Isa e Chia, nel quale si vede la danza affiatata di Andrea Damante con Elisa Visari. Possiamo quindi parlare di vero e proprio lieto fine.